Dentro del panorama del arte pinareño son muy pocos los creadores que han disfrutado, experimentado y dominado de manera sistemática el dibujo al carbón y el pastel como Julio C. Banasco, aunque vale destacar que su obra no solo se ha concentrado en estos procedimientos técnicos, su polivalencia le ha permitido desplazarse con acierto, rigor y resultados loables dentro del campo de la escultura, la pintura y su impresionante labor como restaurador y conservador patrimonial (aspecto que merece todo un acercamiento, reconocimiento e investigación a la altura de lo que ha realizado hasta la fecha), pero este constituye un tema para el futuro.

En mi opinión, su producción ideoestética ha estado marcada por “pequeñas” perspicacias y referencias surrealistas, idealizadas en la construcción y visualización de un universo plagado de ensoñaciones y alegorías (preferentemente sociales y personales) con cierto aire y sutileza autorreferencial, introspectiva y lírica desde una representación académica sin desconectarse de su sentido antropológico, todo ello sin perder el afán metafóricamente hablando por detener o captar el tiempo que trascurre, las memorias (personales y colectivas) además de los estados de ánimo que suelen tirar de subconsciente como actitudes y deseos inmediatos.

Sus representaciones parecen sondeadas por pequeñas y grandes visiones que se fabulan con aires de“misticismo” para dialogar esencialmente sobre la existencia humana, en dicha representación los cuerpos se proyectan en plena estado de flexibilización anatómica como un elemento identificativo dentro de su poética con el paso de los años. Sin embargo, en mi opinión, existen cuatro elementos fundamentales que moldean la representación simbólica de Banasco.

Uno: Uso recurrente del formato bidimensional con ciertos elementos de carácter volumétrico, funcionando como especie de ruptura con la concepción apreciativa de la obra. Para ello incorpora ciertos elementos texturizados que funcionan como códigos narrativos con la finalidad de colocar al espectador frente a una realidad que necesita ser palpada y sentida por medio de la sensibilidad táctil. Dos, el empleo de una gama de colores cuyo predominio se ha tornado frio y nebuloso en ocasiones y con ello ha recreado ciertos espacios donde se advierte el vacío, lo utópico y la duda y Tres, posee un dominio del dibujo de envidiable, secundado por una loable factura además de la limpieza y composición de cada obra que se han convertido en ejes distintivos dentro de una parte importante de toda su producción.

Estos entre otros elementos lo han hecho crear propuestas que narran a grandes rasgos “escenas”donde confluyen lo episódico, nostálgico y dramático para atravesarnos el alma, visualizados en las piezas: Madre Gea, Óleo sobre Lienzo, 123 x 97 cm, 1999, Espejo del Alma, carboncillo sobre cartulina, 60 x 50 cm, 2001 y El peso de mi Sombra (autorretrato), Carboncillo sobre Cartulina, 121 x 80.5 cm, 2001. Al final, cuando uno realiza un pequeño o largo recorrido por una buena parte de la obra de este creador se percata que solo ha intentado mostrarnos un posible sendero de los cientos posibles, con todos sus aciertos y desaciertos en pos de arribar a la soñada y encumbrada “luz”, aunque seguro estoy que para llegar a ese sitio nos costará una gran cuota de sacrificio.