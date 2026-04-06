Se prepara Pinar del Río para los exámenes de ingreso a la Educación Superior

Más de 1 190 alumnos del duodécimo grado en Pinar del Río deben presentarse a los exámenes de ingreso a la Educación Superior, que se realizarán en el mes de junio, y que iniciarán el día cinco con la asignatura de Matemática.

La Licenciada en Educación Lázara Arlén Álvarez Pérez, jefa del departamento de Preuniversitario en la Dirección general de Educación, dijo que las pruebas de Español e Historia serán los días nueve y 12 de junio, respectivamente.

Explicó que la preparación para el ingreso no comienza en duodécimo grado, sino que inicia desde que el alumno está en la Primera Infancia y logra vencer objetivos y procesos del desarrollo.

“El niño tiene un porciento de Primaria, Secundaria y ya en viene en Preuniversitario con un proceso de sistematización, y se llega al onceno grado con la profundización”, explicó la funcionaria.

Dijo que la estrategia está trazada desde el décimo grado, con la frecuencia que se le incorpora al horario docente y a la organización escolar, por encima de las que envía el Ministerio de Educación; la grada curricular amplia y la variada diversidad de cursos y actividades complementarias dentro del currículo institucional.

Aseguró que del 21 al 27 de abril se comienza la preparación intensiva para los exámenes de ingreso, con los estudiantes de duodécimo grado.

“Tenemos la posibilidad de que contamos con maestros de vasta experiencia en este proceso, en las tres asignaturas, que llevan años con resultados sustentados en productos científicos. Además desarrollamos el trabajo por elementos del conocimiento que nos potencia la preparación”, amplió Álvarez Pérez .

Se refirió la funcionaria a los estudiantes talentos y los ganadores de concursos, que de una forma u otra los lleva a elevar los resultados en los exámenes de ingreso a la Educación Superior.

Tomado de Periódico Guerrillero