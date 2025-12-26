La fase clasificatoria de la 64 Serie Nacional de Béisbol continúa hoy sonando sus últimos campanazos con la tensión propia de los días decisivos, cuando cada out pesa como una sentencia.

Con siete boletos ya repartidos —Las Tunas, Matanzas, Holguín, Mayabeque, Industriales, Artemisa y Sancti Spíritus—, la lucha se concentra en un único pasaje restante hacia la postemporada, ese último refugio al que solo llegará el más resistente.

Los Vegueros de Pinar del Río amanecen en la octava posición con balance de 37-34, apenas medio juego por delante de los Elefantes de Cienfuegos, que además dominan el enfrentamiento particular y tendrían la ventaja en caso de empate.

Esta tarde, los pinareños recibirán en el Capitán San Luis a los Leones de Industriales, ya clasificados, pero urgidos de escalar posiciones para asegurar mejores cruces en los cuartos de final.

Mientras tanto, en el horario de la mañana, en el estadio 5 de Septiembre Cienfuegos se juega la vida ante los Cocodrilos de Matanzas, elenco que también batalla por asegurar el segundo puesto y el pase directo a la próxima Liga Élite, privilegio que ya conquistaron los Leñadores de Las Tunas como líderes indiscutibles del calendario regular.

El programa se completa con el duelo en el Mártires de Barbados entre las Avispas de Santiago de Cuba, aún aferradas a una remota esperanza matemática, y los Alazanes de Granma, ya sin opciones.

La víspera dejó movimientos importantes. Los Cachorros de Holguín derrotaron 5-1 a los Tigres de Ciego de Ávila y llegaron a 46 victorias, reafirmando su asedio al segundo lugar.

Guiados por una sólida apertura de Carlos Alberto Santiesteban, que solo permitió una carrera en seis entradas, los nororientales empataron a los Cocodrilos en el ordenamiento, aunque con desventaja en el promedio.

Cristian Arévalo impulsó la del empate con doblete en el cuarto capítulo y, un capítulo después, un error defensivo abrió la puerta a la ventaja definitiva.

Más tarde, Lázaro Cedeño disparó un sencillo productor para llegar a 73 impulsadas en la campaña, y Michael Gorguet selló el triunfo con indiscutible remolcador en el noveno. Frank Navarro se acreditó el salvamento.

En el otro choque del día, los Gallos de Sancti Spíritus vencieron 2-0 en el terreno a los Huracanes de Mayabeque, pero el triunfo fue confiscado por la utilización de un jugador no elegible. La decisión dejó a los mayabequenses en el cuarto puesto, mientras los espirituanos se mantienen séptimos del ordenamiento general.

Así, con el calendario en cuenta regresiva, la Serie Nacional entra en su tramo más crudo: donde el margen de error se evapora y cada entrada puede decidir una temporada entera.

Tomado de ACN