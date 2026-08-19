Siete vidas, tres colores y una caída perfecta: los superpoderes del gato

Hay tres cosas que todo el mundo cree saber sobre los gatos: que tienen siete vidas, que los tricolores son siempre hembras y que siempre caen de pie. Detrás de cada una de estas creencias hay historias milenarias y explicaciones científicas que nos ayudan a entender por qué estos pequeños felinos nos fascinan tanto. Y este 8 de agosto, Día Mundial del Gato, no hay mejor excusa para desmontar mitos y celebrar los verdaderos superpoderes de nuestros compañeros de vida.

Empecemos por el más extendido: el de las siete vidas. La raíz de esta leyenda se remonta al Antiguo Egipto, donde los gatos eran considerados seres sagrados con conexión con el mundo espiritual. Una de las teorías más populares cuenta que el dios solar Ra viajó al inframundo adoptando forma de gato, y para esa travesía recibió nueve vidas, una por cada una de las ocho deidades que lo acompañaban. ¿Y por qué entonces en España y Latinoamérica hablamos de siete? Por la numerología occidental, que considera el siete un número mágico y perfecto, mientras que en los países árabes la cifra baja a seis y en la tradición anglosajona se mantienen las nueve. Pero el mito no habría sobrevivido sin una base real: la increíble resiliencia de los gatos.

Y si el número de vidas tiene su origen en la historia y la numerología, la genética nos guarda otro secreto igual de fascinante: el de los gatos tricolor. Si alguna vez ha cuidado uno, es casi seguro que era una hembra, porque los machos con tres colores son tan raros que solo aparece uno entre cada 3.000. La razón está en los cromosomas: el color del pelaje felino se basa en tres pigmentos básicos (negro, blanco y anaranjado), y los genes del negro y el naranja están en el cromosoma sexual X. Las hembras tienen dos X, lo que les permite combinar ambos colores; los machos, con un solo X, solo pueden portar uno. ¿Entonces existen machos tricolor? Sí, pero son una rareza genética que ocurre cuando nacen con tres cromosomas sexuales (XXY), una condición conocida como síndrome de Klinefelter que casi siempre conlleva infertilidad y, a veces, problemas de salud. Así que si ve un gato tricolor, puede apostar con seguridad: es una gata.

Pero de todos los superpoderes felinos, quizás el más espectacular es el que desafía a la física: la caída siempre de pie. Y esto no es mito, es ciencia pura. El llamado «reflejo de enderezamiento» ha intrigado a los científicos desde el siglo XVIII ¿El secreto? Su columna vertebral extremadamente flexible y la ausencia de una clavícula rígida, lo que les permite girar la mitad delantera y trasera de su cuerpo de forma independiente. Y aquí el dato más sorprendente: cuanto más alta es la caída, más probabilidades tienen de sobrevivir, porque desde más altura tienen más tiempo para enderezarse y alcanzan una velocidad máxima que es solo la mitad de la de una persona. Su cuerpo se convierte en un paracaídas viviente.

Tres mitos, tres explicaciones fascinantes que mezclan historia, genética y física. Los gatos no tienen siete vidas, pero su capacidad de supervivencia es tan asombrosa que entendemos por qué el mito perdura. Los tricolores son casi siempre hembras por una cuestión de cromosomas. Y caer de pie no es magia, es ciencia aplicada en fracciones de segundo. Este 8 de agosto, cuando mire a su felino, recuerde que detrás de esa indiferencia y elegancia hay 10.000 años de evolución y un cuerpo diseñado para desafiar la gravedad.

¿Su gato tiene algún «superpoder» que lo haya dejado sin palabras? Cuéntenos en los comentarios. Porque sabemos que detrás de cada felino hay un pequeño milagro de la naturaleza.