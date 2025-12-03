Desde la madrugada de este miercóles la zona occidental del país sufrió una desconexión parcial el Sistema Electroenergético Nacional (SEN), así lo informó desde su cuenta oficial en X el Ministerio de Energía y Minas de Cuba.

Alrededor de las 5: 00 de esta mañana ocurrió una desconexión del SEN en la zona occidental. De Mayabeque a Pinar del Río.

Ya se trabaja en la recuperación. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) December 3, 2025

Termoeléctrica Antonio Guiteras está en línea:

Según informa el periodista Lázaro Manuel Alonso, la termoeléctrica Antonio Guiteras está en línea. Sin servicio eléctrico las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y Mayabeque.

Lázaro Guerra: Ya se comenzó a aplicar los protocolos de restauración en la región occidental

Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la Unión Eléctrica. Foto: Roberto Garaicoa/Cubadebate.

Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó esta mañana en la revista Buenos Días que la desconexión ocurrida en la zona occidental fue provocada por una avería en la línea de transmisión que enlaza la termoeléctrica de Santa Cruz con la Guiteras.

“Esta falla provocó la sobrecarga de la otra línea y dividió el sistema en ese punto. La zona oeste quedó sin servicio eléctrico. El resto del sistema se mantiene operando con estabilidad, por lo que no hubo una caída total del SEN, sino una división”, explicó.

Tras la avería, salieron de servicio las termoeléctricas del Mariel y Santa Cruz del Norte. “En el caso de Céspedes y Felton, se desconectaron por oscilación de frecuencia, pero ya están en proceso de arranque”.

Guerra precisó que la Guiteras “se mantiene en servicio, nunca salió”, al igual que el resto de las unidades de generación en la zona oriental.

El directivo añadió que ya se aplican los protocolos de restauración en la región occidental, un proceso más ágil que cuando se interrumpe todo el sistema. “Al existir sistema estable en la provincia de Matanzas, el trabajo consiste en comenzar la energización del resto de las subestaciones, un proceso que está en marcha en estos momentos”, indicó.

Tomado de Cubadebate

Pinar del Río mantiene las actividades docente durante la jornada:

El director general de Educación en Pinar del Río, Dr.C Evelio Herrera Padrón, declaró en la revista informativa En Torno A de la emisora provincial Radio Guamá que se mantiene el proceso docente educativo en todos los niveles de enseñanza.

«En cada centro educacional se adoptaran las medidas necesarias para garantizar la continuidad del aprendizaje, por tanto el llamado a la familia es a la asistencia de los niños a sus instituciones educativas».

Tomado de Radio Guamá

Presidente cubano reafirma su confianza en los trabajadores eléctricos:

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díz-Canel Bermúdez, desde su cuenta oficial en X resaltó su confinza en los trabajadores del sector eléctrico nacional en pos de la recuperación del SEN tras la desconexión de la zona occidental en la madrugada de hoy.

En la madrugada hubo una desconexión del SEN en el occidente. Los trabajadores de @EnergiaMinasCub, que no descansan entre las complejidades diarias que nos impone el bloqueo, y la recuperación del huracán Melissa, ya están resolviendo el problema. Nuevamente, confiamos en ellos. — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 3, 2025

Ministerio de Energía y Minas de Cuba: Subestaciones de La Habana y Mayabeque conectadas al SEN

Desde su cuenta en X el Ministerio de Energía y Minas de Cuba informó que ya se encuentran conectadas al SEN las subestaciones de La Habana y Mayabeque.

Se continúa trabajando en el proceso de restablecimiento según los protocolos establecidos.

Se incrementan las subestaciones de #Mayabeque y #LaHabana sincronizadas al SEN 🇨🇺

Continúa el proceso de restablecimiento según los protocolos establecidos. — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) December 3, 2025

En línea la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes, subiendo carga:

La Unión Eléctrica informó que ya entró en línea la Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y en estos momentos está subiendo carga.

Artemisa y Pinar del Río aún no cuentan con servicio eléctrico:

Al cierre de las once de la mañana, Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, informó que continúan las labores de restablecimiento del SEN en la zona occidental del país.

El especialista señaló que la termoeléctrica de Cienfuegos ya entró en servicio y que en Energás también se mantienen unidades en operación.

En el caso de La Habana, precisó que más del 80 % de las subestaciones cuentan con servicio eléctrico, aunque la cobertura real continuará aumentando en la medida en que se disponga de mayor disponibilidad de generación.

Guerra agregó que la subestación del Mariel ya se encuentra energizada, un paso importante que permitirá posteriormente la entrada en funcionamiento de las unidades de generación ubicadas en ese enclave, “al igual que en Santa Cruz del Norte”.

Mientras tanto, las provincias de Artemisa y Pinar del Río aún no cuentan con servicio eléctrico. No obstante, afirmó que “el proceso de restauración avanza de manera favorable y de acuerdo con lo establecido en los protocolos”.

Tomado de Cubadebate

ETECSA reporta afectaciones en servicios móviles y fijos:

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó este miércoles sobre afectaciones en el funcionamiento de radiobases y gabinetes telefónicos en varias provincias del occidente, como consecuencia de la situación energética que enfrenta el país.

Según el parte actualizado, las afectaciones se registran de la siguiente manera:

Mayabeque: 38 % de los sitios móviles y 25 % de los servicios fijos.

La Habana: 58 % de los sitios móviles y 18 % de los servicios fijos.

Artemisa: 20 % de los sitios móviles y 35 % de los servicios fijos.

Pinar del Río: 46 % de los sitios móviles y 55 % de los servicios fijos.

La empresa señaló que, a medida que se restablezca el servicio eléctrico en cada territorio, aumentará la disponibilidad y estabilidad de los servicios de telecomunicaciones.

Tomado de Cubadebate

Comienzan a recibir servicio subestaciones de Artemisa y Pinar del Río:

El Ministerio de Energía y Minas informó que varias subestaciones de las provincias de Artemisa y Pinar del Río han comenzado a recibir servicio eléctrico, como parte del proceso de restablecimiento que se ejecuta en el occidente del país.

Conectadas todas las provincias de Cuba al SEN:

El Ministerio de Energía y Minas de Cuba anunció que todas las provincias del país ya se encuentran conectadas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), tras las labores de recuperación ejecutadas en las últimas horas.

La entidad confirmó que el enlace territorial ha sido restablecido completamente, lo que permitirá avanzar en el proceso de estabilización y normalización del servicio eléctrico en todo el territorio nacional.

Pinar del Río recibe energía en estos momentos por la línea de 110 kV.

Tomado de Cubadebate

Ya están conectadas al SEN 🇨🇺 todas las provincias de #Cuba — Ministerio de Energía y Minas de Cuba 🇨🇺 (@EnergiaMinasCub) December 3, 2025

Provincia pinareña con generación mínima de electricidad:

A partir de la reconexión de Pinar del Río al SEN, por una de las tres líneas de 110 kV, solo ha sido posible energizar los circuitos P 560, P 580 y P 80, que dan servicio a los hospitales provinciales.

Según explicó vía telefónica a Radio Guamá, Idulvys Acuña Velázquez, directora de la UEB Despacho Eléctrico, en este momento la generación es mínima (10 megawatts), debido a la salida de varias unidades y al déficit de combustibles.

Destacó que el restablecimiento de la electricidad para el resto de los clientes estará en dependencia del incremento de la generación, que en este minuto es deficitaria.

Tomado de Radio Guamá