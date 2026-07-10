Tabaco con sello de mujer (+ Fotos)

Rebeca García Peña apenas levanta la mirada. En su banco de la escogida V- 12- 46 selecciona y clasifica las hojas de tabaco idóneas para la industria, esas capas que revisten los afamados habanos y tienen en el municipio de San Juan y Martínez las tierras indicadas.

Sus dedos, manchados de un color amarillento, delatan la destreza de una mujer que peina canas y ha dedicado 46 años de su vida a uno de los sectores decisivos en la designación de Pinar del Río como sede del acto central nacional por el 26 de Julio.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Dicen en la escogida que Rebeca es «larga» abriendo tabaco, pues cada día pueden pasar por sus manos entre 60 y 70 libras de la solanácea y, aunque no las ha contado, asegura que equivalen a muchas hojas.

Conozco la hoja por dentro y por fuera, esta, por ejemplo, es una buena capa- señala-; es primera carmelita y catorcena.

A sus 63 años, sabe que por ella pasa parte de la divisa que aporta el principal rubro exportable de la agricultura cubana, por eso, a pesar de la rapidez, acaricia la solanácea como quien lo hace con un ser querido.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Esto camina el mundo y nadie se imagina hasta dónde va; pero lleva el sello de la mujer pinareña, apunta en el único sitio donde ha trabajado en toda su vida, y se niega a abandonarlo.

La escogida, ubicada en la comunidad sanjuanera de Río Seco, sufrió fuertemente los embates del huracán Ian a finales de septiembre de 2022.

Cuando vi cómo estaba pensé que estaríamos mucho tiempo sin trabajar; pero enseguida nos levantamos y seguimos, aseveró Rebeca.

Hoy la V- 12- 46 muestra un rostro completamente diferente y, como parte de la estrategia del grupo empresarial Tabacuba, hace un tiempo fue dotada de un sistema solar que les permite laborar con iluminación.

A principios teníamos días que trabajábamos algunos ratos; y eso cambió con la instalación de los paneles. Cuando no hay corriente en la zona nosotros tenemos aquí, explicó.

Foto: Evelyn Corbillón Díaz

Solo a unos bancos de Rebeca, Mayrelis Camacho Peña, de 27 años, comienza a conocer la cotidianidad del lugar y su nuevo oficio.

Llegué hace tres días- dijo a la Agencia Cubana de Noticias-, y no puedo negar que tengo un poco de miedo, pero voy aprendiendo el proceso.

Mi mamá lleva tiempo aquí en la escogida y mi papá es trabajador de la empresa de acopio y beneficio de tabaco Hermanos Saíz, y vi la posibilidad de venir y espero alcanzar las habilidades necesarias, apuntó.

He tenido la ayuda de todos: de las mujeres de más experiencia, de los revisadores, porque es la primera vez que me enfrento al tabaco y ha sido difícil, apuntó.

El ir y venir de la escogida está matizado por una mezcla de juventud y experticia, en el territorio conocido como la Meca del Tabaco en Cuba, y que tiene un pilar en cada hombre y mujer vinculado al cultivo.

Tomando de Agencia Cubana de Noticias