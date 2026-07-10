Pinar del Río: restauran monumento a los hermanos Saíz

El monumento a los hermanos Sergio y Luis Saíz Montes de Oca, ubicado justo a la entrada de la urbe de Pinar del Río por la autopista nacional, es restaurado como parte de las acciones en el territorio por el aniversario 73 de la Gesta del Moncada.

Cuatro escultores locales, entre ellos dos fundadores de la obra, asumen los trabajos en una pieza que presentaba un deterioro visible debido a la corrosión, según explicó a la Agencia Cubana de Noticias José Manuel Fernández Paulín, director del Centro Provincial de Patrimonio Cultural.

Se trata de una obra monumental de acero que requería de personal capacitado para restaurar desde la punta de los fusiles donde se encuentran las efigies de los hermanos Saíz hasta la base, dijo.

Comenzaron el miércoles y también se está tratando de reconstruir algunas partes de granito deteriorado, precisó Fernández Paulín.

Las labores igualmente se centran en la iluminación y la ornamentación, e intervienen Attai Construcciones, Comunales, la Universidad, cada uno con diferentes tareas y al unísono, añadió.

Realizado en acero por el escultor Enrique Ávila, uno de los más importantes de Cuba, el monumento cuenta en su base con un gigante libro abierto del que nacen dos columnas en forma de fusiles, con las imágenes a relieve de Sergio y Luis, coronadas por estrellas.

Con dimensiones de 22 metros de alto y 16 de ancho, la obra dispone de una grúa procedente de Cienfuegos, a partir de la complejidad de la manipulación, detalló.

Esta es la tercera restauración que se le realiza al monumento y he estado en todas, aseveró con orgullo Rafael Torres Valdés, uno de los escultores fundadores.

Aunque se encuentra en buenas condiciones ya tenía deterioro por el tiempo, y es un estímulo estar aquí en vísperas del 26 de Julio; no obstante esta reparación estaba prevista, refirió.

Inaugurado el 3 de septiembre de 1992, el monumento se ubica frente a la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz y perpetúa la memoria de los dos jóvenes sanjuaneros- revolucionarios y artistas- asesinados el 13 de agosto de 1957.

Hace 34 años el autor explicó que para concebir el proyecto escultórico tuvo que estudiar la poesía y el pensamiento de Sergio y Luis, además de desarrollar largas entrevistas con la madre de los mártires.

Durante la ceremonia, en presencia de Esther Montes de Oca, Abel Prieto Jiménez, entonces miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, señaló la trascendencia de que coincidiera con el inicio de un curso escolar.

Asimismo, convocó a, junto al monumento, inaugurar también una revitalización del estudio de la obra literaria de los hermanos Saíz, a quienes calificó de poetas de la palabra y de la lucha, de acuerdo con varias fuentes.

Tomado de Agencia Cuba de Noticias