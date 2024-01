Todos a las bases, es aquí donde están los buenos ejemplos

El colectivo laboral de la empresa agropecuaria Guatemala que gestiona las 21,1 hectáreas de la máquina de riego de pivote central no. 2 del polo productivo Toma 3 —en el poblado Juan Vicente—, cosechará en los próximos meses unas cien toneladas de boniato y yuca, es decir, alrededor de 220 000 libras de viandas que pondrá a disposición, entre otros compromisos, de los más de 120 000 habitantes de este municipio holguinero.

El polo productivo Toma 3 es uno de los cuatro en que la empresa Guatemala ha multiplicado sus máquinas de riego y otras áreas de secano que son cultivadas por colectivos laborales, usufructuarios de tierra y hasta empresas cuyo principal objeto social está muy lejos del hacer agropecuario, como la Empresa Constructora de Obras de Ingeniería No. 16 (ECOIG-16) y la central termoeléctrica Felton.

Estas últimas, como otras, se han sumado a la estrategia de las autoridades holguineras de otorgar a empresas e industrias emblemáticas de la provincia —para autoconsumo de sus trabajadores, de las familias de estos y de la población—, parte de las fértiles tierras que están al pie de las montañas de Mayarí.

Son feraces valles bendecidos por las aguas de esa maravilla de la ingeniería cubana del Siglo XXI que es el Trasvase Este-Oeste, donde progresivamente se va dando valor de uso a las cuantiosas inversiones acometidas en estos lares para la producción de alimentos.

Foto: Estudios Revolución

El Trasvase Este-Oeste se consolida paulatinamente y tierras que antes estaban improductivas ahora empiezan a dar comida para el balance nacional, para la Ciudad de Holguín y para Mayarí y las comunidades asentadas en sus alrededores.

Realidades y potencialidades que fueron ponderadas por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien junto al miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda, dieron continuidad en la mañana de este viernes a los intercambios de la dirección del país con cuadros y otros dirigentes de los comités municipales del Partido Comunista de Cuba y autoridades administrativas, sobre las prioridades del país y la organización para 2024.

Holguín es el duodécimo territorio en recibir este tipo de visita, que a lo largo de enero ha permitido interactuar, en calles, parques y esquinas con miles de cubanas y cubanos, signados, siempre, por la voluntad firme de convertir las excepciones, las experiencias exitosas en lo económico y social, en la regla, en lo cotidiano.

Según explicó Yordanis Pérez Urrutia, director general de la Empresa Agropecuaria Guatemala, de Mayarí, el polo productivo Toma 3, en el poblado Juan Vicente, dispone de 242,8 hectáreas de tierra, de ellas, 105,8 bajo el riego de cinco máquinas eléctricas de pivote central. Según las proyecciones, este año deben obtenerse aquí 1 095 toneladas de viandas, 166 toneladas de hortalizas, 177 toneladas de granos y 60 toneladas de fruta.

«Es este el camino», reflexionaba junto a los agricultores Díaz-Canel, quien resaltó como aquí, al igual que en otros muchos lugares del país, como él mismo ha ido comprobando a lo largo de este mes, se ha podido obtener excelentes resultados.

Pese a que estamos atravesando un momento complejo, señaló, aquí se han puesto a producir tierras que antes no estaban sembradas y que pueden dar mucha comida para los habitantes de Mayarí, de Holguín y del país.

Otro ejemplo de cuánto puede hacerse si hay estrategias bien pensadas, voluntad, compromiso y trabajo, mucho trabajo, siempre insiste Díaz-Canel, está en el Hospital General Docente Héroes de Mayarí, hasta donde también se llegaron los dirigentes de la nación, acompañados por el primer secretario del comité provincial del Partido en Holguín, Ernesto Santiesteban, y el gobernador Manuel Aguilera.

Con 240 camas, 18 servicios y especialidades y una plantilla de más de 700 trabajadores, el centro hospitalario cubre una población de más de 123 000 personas. La doctora Adianne La O, su directora, informó, por ejemplo, que en 2023 el hospital reportó 357 nacimientos, y lo hizo con cero mortalidad infantil y cero mortalidad materna.

Especial agradecimiento dieron los trabajadores del hospital a la dirección del país por los beneficios salariales otorgados al sector de la Salud, tanto por antigüedad, nocturnidad como por otras tareas.

Más de 440 trabajadores del hospital Mártires de Mayarí serán favorecidos por estas políticas.

Foto: Estudios Revolución

En el Héroes de Mayarí, el Presidente cubano conoció sobre el incremento en el número de consultas y en la calidad del servicio a una población que supera las 123 000 personas.

Un testimonio del agradecimiento por lo que aquí se hace, lo corroboraron Díaz-Canel y Morales Ojeda a la salida del centro, donde decenas de personas, unas que estaban en la parada de ómnibus y otras que salían o entraban del hospital, fueron a saludar al Presidente y a expresarle su cariño y total respaldo a la dirección del país por el constante esfuerzo que realizan por el bien del pueblo.

Además de gestionar una máquina de riego que cubre más de 19 hectáreas en el polo productivo Toma 3, la empresa constructora de obras de ingeniería No. 16 (ECOIG-16), especializada en presas y canales, extiende su responsabilidad social por todo el municipio de Mayarí, con la atención de ancianos, familias en situaciones de vulnerabilidad, centros sociales y otros.

En la entidad solo había una demanda de círculo infantil, pero en la sede de la emblemática empresa, más conocida como Castor, se instaló una casita infantil para dar abrigo a 30 hijas e hijos de las madres de la comunidad, fundamentalmente del sector de la Salud y la Educación. Díaz-Canel y Morales Ojeda compartirían aquí con las educadoras, niñas y niños, otro ejemplo de que cuando hay voluntad y resultados todo es posible de alcanzar.

La sesión de trabajo del Primer Secretario del Comité Central del Partido y el Secretario de Organización en Mayarí, finalizó, como es habitual en estos recorridos, con un intercambio de unas dos horas con integrantes del comité municipal del Partido y los primeros secretarios de los 14 municipios de Holguín, entre otros dirigentes, sobre las prioridades de la organización y el país para 2024 en el orden político-ideológico y económico-social para 2024, y las proyecciones de trabajo de Mayarí para este año.

MANATÍ QUERIDO

Las áreas de los parques solares fotovoltaicos Manatí I y II fueron el primer punto de la agenda de Díaz-Canel y Morales Ojeda en el municipio de Manatí, Las Tunas, a donde llegaron iniciada la tarde de este viernes. Construidos entre 2017 y 2019, las instalaciones tienen una potencia de 2,2 MW cada una.

Operados por casi una veintena de técnicos y obreros que viven en el propio Manatí, los parques mantienen una disponibilidad técnica del cien por ciento, lo que les permite cubrir la demanda de la hora pico del día de los clientes de un municipio habitado por más de 28 mil personas.

El desarrollo de las fuentes renovables de energía (FRE) en Manatí se funda en el aprovechamiento de la energía solar y la eólica.

Según los planes estratégicos hasta el año 2030, este municipio tunero será el primero del país en abastecerse completamente de energía eléctrica a partir de las FRE y aportar al Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Para entonces prevé tener instalada una potencia de generación entre parques solares y eólicos de 381,5 MW.

El potencial del viento aquí es sólido, no por gusto se emplazarán los parques eólicos Herradura I y Herradura II. El primero ya está al 90 por ciento de ejecución civil y un contrato retomado con una agencia china permitirá que en el verano de 2025 entren en funcionamiento 22 de los 37 aerogenaradores que serán emplazados allí.

Foto: Estudios Revolución

Herradura II ya es una planificación hecha y derecha, madura. Y Herradura III está en preparación. A todo esto se suma un proyecto con inversión cien por ciento de capital extranjero. El desarrollo de las FRE en Manatí no se detiene. A pesar de las limitaciones actuales, aquí se piensa en presente y en futuro.

Cerca de allí, en otro sector, pero también donde se siente mucha energía, está la Finca La Fe, del joven Dixan Pérez Santos, cuya vocación por el campo, su desvelo por la ciencia y su compromiso con la gente de Manatí, lo ha llevado a desarrollar un sistema agroecológico versátil e innovador como pocos.

Hasta allí también se llegaron Díaz-Canel y Morales Ojeda, con quienes Dixan mantuvo un largo diálogo sobre buenas prácticas agrícolas, innovación y ciencia. En la finca La Fe han hecho sus trabajos de diplomas de grado 15 ingenieros agrónomos.

Ahora el joven, con una vocación pertinaz por el extensionismo agropecuario, se prepara, con la colaboración de centros científicos de Las Tunas, para la aplicación de nanofertilizantes.

Dixan es un orgullo de Manatí, Díaz-Canel habló de él cuando intercambió con cerca de medio centenar de habitantes de la cabecera municipal tras reunirse con miembros del buró municipal del Partido y dirigentes de los diferentes municipios de Las Tunas, entre otras autoridades.

«Dixan está ahí; Dixan es un ejemplo, les decía, con varios productores como Dixan —añadió— Manatí resolvería los problemas de alimentación. ¿Y Dixan no sufre también las consecuencias del bloqueo? ¿Dixan no tiene las limitaciones y falta de recursos que otros tienen? Y porqué él lo puede hacer y otros no, se preguntaba Díaz-Canel, insistiendo en que esas excepciones son las que tienen que convertirse en regla.

Foto: Estudios Revolución

(Tomado de Presidencia Cuba)