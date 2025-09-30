Trabajadores de la televisión pinareña respaldan lazos de hermandad entre Cuba y Venezuela

Para los trabajadores del canal de televisión territorial de Pinar del Río estampar su firma en apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela deviene acto de compromiso y solidaridad, con un pueblo al cual nos unen lazos históricos de hermandad.

Yusnelys Martínez, comunicadora de Tele Pinar expresó que esta iniciativa que desde el pasado 24 de septiembre protagoniza Cuba, honra un legado que tuvo en Simón Bolívar y José Martí sus máximos precursores, y enriquecido con la inquebrantable amistad de Fidel Castro y Hugo Chávez.

Tele Pinar suma su voz en respaldo a la Revolución Bolivaria de Venezuela y su presidente legítimo Nicolás Maduro

Por su parte Marlenys Fernández, funcionaria del Partido Comunista de Cuba en Pinar del Río, subrayó que la firma es una manera de levantar la voz para que se sepa que Venezuela no está sola frente a las agresiones que buscan quebrar su soberanía.

Periodistas, realizadores, locutores, camarógrafos, sonidistas, maquillistas, productores, editores… junto a la administración de Tele Pinar, rubricaron un documento que simboliza la movilización solidaria de todo un país, en respaldo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano, que alerta sobre el riesgo de una agresión militar contra la nación suramericana y condena la campaña de presiones del gobierno de los Estados Unidos.

Del 24 al 30 de septiembre, Pinar del Río se unió a esta convocatoria que da voz al rechazo unánime y nacional por la paz en la región.