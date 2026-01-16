El pueblo pinareño rinde hoy honores en ceremonia de homenaje póstumo, a los 32 internacionalistas cubanos que cayeron en la República Bolivariana de Venezuela en cumplimiento de su misión el pasado 3 de enero, como resultado de la agresión norteamericana a esa hermana nación.

Desde las nueve de la mañana, frente al Museo Provincial de Pinar del Río, se realizará el acto de profundo homenaje y reafirmación revolucionaria para dignificar el ejemplo de quienes se merecen el honor y la gloria.

Hoy el pueblo de #PinardelRío rendirá tributo a los 32 combatientes caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de #Venezuela, a partir de las 8.30am en el Museo Provincial. #HonorYGloria pic.twitter.com/rmZNf0p3PU — Yamilé Ramos Cordero (@YamileRamosCord) January 16, 2026

Estudiantes, trabajadores, integrantes de los ministerios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Interior se congregan en áreas aledañas al Museo Provincial de Historia para rendir tributo al capitán Yoel Pérez Tabares, uno de los heroicos combatientes caídos en Venezuela.

Todo listo para iniciar la ceremonia de homenaje póstumo al valiente hijo de Pinar del Río.

(Alina López Ochoa)

Honor y Gloria a internacionalistas cubanos

Pinareños y pinareñas rinden honores a nuestros hermanos internacionalistas que cumplían con su sagrado deber en Venezuela. Vibran hoy las palabras del apóstol cuando dijo: «La muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida». Honor y Gloria a estos hijos ilustres de la Patria.

Ramos Cordero: ¨Nuestro mejor homenaje, será cultivar la unidad¨

«El coraje y el ejemplo de cada uno de estos 32 hermanos, se multiplican en millones de cubanos», expresó la integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en la provincia, Yamilé Ramos Cordero, en el homenaje póstumo del pueblo de Pinar del Río a los combatientes caídos heroicamente en el cumplimiento de su deber, en Venezuela .

«Nuestro mejor homenaje, será cultivar la unidad, imprescindible entre los revolucionarios, y afianzar el antiimperialismo como principio inexpugnable de la Revolución», manifestó la dirigente política .

Y agregó: «Honor y gloria a nuestros combatientes caídos. Honor a su valor, a la convicción profunda que los mantuvo firmes, honor por la patria que trascendió fronteras, porque su patria era la justicia. Gloria a su ejemplo, a la huella imborrable que dejan en la historia de nuestras luchas, a sus nombres que de ahora en adelante serán banderas en nuestras marchas, a su sueño que son los nuestros y por ellos seguiremos luchando. Eternamente serán recordados por el valor y la decisión de no claudicar ante un enemigo que lo superaba en número de efectivos, tecnología y poder de fuego».

Al referirse al Capitán Yoel Pérez Tabares, hijo de Pinar del Río caído en Venezuela, la dirigente partidista resaltó sus cualidades morales, humanas y profesionales, reconocidas -dijo- por quienes lo conocieron. «Era un hombre optimista, sin imposibles, destacó su sencillez y entereza aprendidas desde el seno familiar que marcaron la conducta ética en cada etapa de su fecunda vida», afirmó.

Ramos Cordero exaltó «el compañerismo y respeto que cultivó entre sus colegas del Ministerio del Interior» los que «perdurarán como ejemplo de la firmeza de un revolucionario».

Yoel será siempre recordado en el seno de su familia con un cariño entrañable, y por el respeto a sus ideales, sentenció.

En sus palabras, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba, en la provincia, remarcó que «la familia perdió un hijo, un padre, un esposo, pero la Patria ganó un héroe».

«La memoria de estos héroes inspira hoy y siempre, el compromiso inquebrantable de Cuba con la justicia, la solidaridad y la unidad. Un legado que es un llamado a la continuidad de la lucha por nuestra soberanía e independencia», aseguró.

(Tomado de Radio Guamá)

Pinareños ratificán la unidad del pueblo cubano

Imágenes del sentido tributo del pueblo de la más occidental de las provincias de Cuba

El dolor se multiplica hoy en el seno de un pueblo defensor de su dignidad y sus principios. Los hermanos internacionalistas caídos en Venezuela en la madrugada del 3 de enero, son ya faro y guía de generaciones que inmortalizarán su obra.

Gloria eterna a estos compatriotas, dignos herederos de las tradiciones de lucha y de combate y seguidores del legado de Martí y Fidel.

En video: Tributo de Pinar del Río

El pueblo de Pinar del Río rinde homenaje solemne a los 32 combatientes caídos en el cumplimiento del deber en la República Bolivariana de Venezuela.

Con respeto y gratitud, recuerda su entrega y valentía, reafirmando el compromiso de mantener viva su memoria y el legado de sacrificio por la patria.

(Alain Alonso Graverán)

«Los hombres pueden morir, ¡pero los ejemplos no morirán jamás!»

Una jornada donde afloraron el sentimiento patrio, el apego a las causas nobles del planeta y el tributo merecido a quienes en Venezuela, cayeron en cumplimiento de su deber, matizaron en Pinar del Río el homenaje a quienes conforman ya el martirologio de la nación cubana.

Pinareños rinden homenaje póstumo a sus combatiente

Como en todo el país el pueblo pinareño rinde homenaje póstumo a los 32 combatientes cubanos caídos durante la agresión militar de Estados Unidos contra la hermana nación de Venezuela.

El deber de un hombre está allí donde es más útil

Nuestro Héroe Nacional José Martí sentenció: «Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay otros que llevan en sí, el decoro de muchos hombres». Son los 32 combatientes internacionalistas caídos en Venezuela, de esos hombres que dignifican a la Patria y ocuparán de por vida un lugar decoroso en la lista de los grandes héroes defensores de la paz y la libertad.