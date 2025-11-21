Dedicado al Teatro Las Estaciones, referente nacional en el arte titiritero y a la celebración de los 50 años de Cuentos de Guane, obra de la Premio Nacional de Literatura, Nersys Felipe, el Festival En el Valle de la Pájara Pinta se celebrará del 28 de noviembre al 3 de diciembre de 2025 en el emblemático paisaje de Viñales, consolidándose como uno de los principales encuentros de la literatura infantil y juvenil en Cuba.

Organizado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Pinar del Río, junto a la Editorial Cauce, el Centro Provincial del Libro y la Literatura y la Asociación Hermanos Saíz, el evento reunirá a escritores, editores e ilustradores para debatir sobre los retos actuales de la creación literaria y mostrar novedades editoriales.

Durante las jornadas se realizarán presentaciones de libros dirigidos al público infantil y juvenil, exposiciones colectivas de artes visuales que integran literatura y plástica, paneles y talleres profesionales sobre la producción literaria para niños y adolescentes, así como homenajes a Dora Alonso, escritora cubana cuya obra y vínculo con Viñales inspiran el espíritu del festival.

Con un programa diverso y entorno único, la edición 2025 de El Valle de la Pájara Pinta promete ser un encuentro donde la palabra escrita, el arte escénico y la naturaleza se funden en un mismo canto.