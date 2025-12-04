Una FEEM que ama y funda

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media FEEM, arriba este 6 de diciembre a su aniversario 55.

La organización, en el marco del homenaje a la fecha ha desarrrollado en Pinar del Río un amplio programa de actividades, que enrola a los 57 centros FEEM de la provincia.

Jornadas de trabajo voluntario en función de la producción de alimentos, acampadas y matutinos especiales se incluyen entre las tareas a las que la FEEM vueltabajera ha dado cumplimiento en su cronograma.

A estas se suman otras referidas al reconocimiento a los estudiantes más sobresalientes, la actualización de murales y la colocación de propagandas alegóricas a la fecha.

Emily Ortega Silva, Presidenta de la FEEM en Pinar del Río, informó que en el año del centenario de Fidel, este homenaje está entre las mayores motivaciones que incentivan a cada estructura de base a fomentar este movimiento estudiantil con unidad y compromiso.

Al referirse a la actividad central con motivo a las más de cinco décadas de la FEEM en el país, expresó que tomará por sede la EIDE Ormani Arenado, centro con una labor cohesionada y resultados halagüeños en el trabajo de la federación.

En su mensaje a toda la membrecía, a pocos días del nuevo cumpleaños de la FEEM, la dirigente patentizó la voluntad de elevar el perfeccionamiento del sistema educativo desde la voluntad y entrega al estudio de cada integrante porque reconocen que luego de 55 años, sigue siendo la FEEM que ama y funda.