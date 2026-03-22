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UNE informa sobre nueva desconexión del Sistema Electroenergético Nacional

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La Unión Eléctrica informó en su cuenta oficial X que a las 6:38 de la tarde ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. “Continuaremos informando”, agrega la breve nota

La causa de la desconexión Total del SEN, ocurrió tras la salida de la Unidad No. 6 de Nuevitas. A partir de ese instante, ocurre un efecto de cascada en las máquinas que estaban en línea. En este momento se implementa protocolo para gradual recuperación del SEN.

Es la tercera caída que se produce en el mes de marzo, tras la imposición del bloqueo de combustibles realizado por el gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

Con información de Cubadebate

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