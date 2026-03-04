Universidad pinareña fortalece la cooperación internacional en el campo de la Educación Especial

En un paso relevante para la internacionalización de sus procesos formativos, el departamento de Educación Especial de la Facultad Educación Infantil de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz Montes de Oca (UPR), recibió a un grupo de estudiantes internacionales.

Según la página en Facebook del centro de altos estudios, el objetivo del encuentro fue proyectar acciones conjuntas que permitan el intercambio de experiencias y buenas prácticas en el ámbito de la educación inclusiva y la atención a la diversidad.

Durante la jornada, de marcado carácter académico y profesional, los visitantes y los directivos de la facultad exploraron diversas vías de colaboración.

Estos lazos de cooperación buscan enriquecer tanto la formación de los futuros profesionales como el trabajo metodológico y práctico que se realiza en las instituciones educativas del territorio, señala la publicación.

Este tipo de iniciativas forman parte de la estrategia de la casa de altos estudios por integrar una visión internacional en sus procesos sustantivos, incluyendo la docencia y la extensión universitaria.

La página en Facebook de la UPR concluye asegurando que la carrera de Educación Especial, una de las que distinguen en la Facultad Educación Infantil, se consolida así como un referente en la preparación de profesionales con elevada capacidad para atender las necesidades educativas especiales en el sistema educacional cubano, concluye.

Tomado de Radio Guamá