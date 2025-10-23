El pasado 14 de octubre de 2025 marcó el fin del soporte oficial para Windows 10, dejando a millones de usuarios sin actualizaciones ni respaldo técnico.

Ante esta situación, la necesidad de una alternativa segura, funcional y accesible se volvió urgente.

La respuesta llegó ese mismo día con el lanzamiento de Zorin OS 18, una distribución Linux que ha superado las 100.000 descargas en apenas 48 horas, el 72% de ellas provenientes de usuarios de Windows.

Zorin OS nació en 2009 con el propósito de hacer que Linux sea amigable para quienes no están familiarizados con sistemas abiertos.

Su interfaz, basada en GNOME y personalizada con Zorin Appearance, permite adoptar estilos visuales similares a Windows 7, Windows 11 o macOS, facilitando la transición sin traumas.

Además, Zorin OS 18 incluye integración con Wine y Lutris, lo que permite ejecutar aplicaciones y juegos de Windows, así como soporte nativo para servicios como OneDrive.

También incorpora herramientas para sincronizar el PC con dispositivos Android y convertir sitios web en aplicaciones de escritorio.

Con ediciones como Core, Lite, Education y Pro, esta distribución se adapta a distintos perfiles de usuarios, desde estudiantes hasta profesionales.

En el contexto cubano, donde muchos equipos funcionan con recursos limitados, Zorin OS representa una opción viable para extender la vida útil de computadoras y garantizar estabilidad, seguridad y diseño moderno.

La caída de Windows 10 no tiene por qué ser el fin. Con Zorin OS 18, puede ser el comienzo de una nueva etapa tecnológica.