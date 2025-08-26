Agradece embajador solidaridad del pueblo vietnamita

Rogelio Polanco Fuentes, embajador de La Habana en Vietnam, destacó el valor del mensaje espiritual, humano, solidario que está trasmitiendo al corazón del pueblo de Cuba la iniciativa convocada por la Cruz Roja de la nación asiática.

El diplomático resaltó hoy en X la campaña de recaudación de fondos “65 años de Solidaridad Vietnam – Cuba”, lanzada el pasado 13 de agosto, y que ya ha logrado la participación de más de 1,7 millones de personas, recaudando casi 13 millones de dólares.

Conmueve profundamente la respuesta del pueblo de #Vietnam a iniciativa impulsada por la Cruz Roja vietnamita para apoyar al pueblo cubano, lo que refrenda las palabras que siempre trasladan los líderes de ese país: la solidaridad con #Cuba es una orden del corazón.@BrunoRguezP pic.twitter.com/IhDwBZc2Wi — Rogelio Polanco Fuentes (@RPolancoF) August 26, 2025

A propósito de la campaña, Polanco Fuentes concedió una entrevista a Vietnam News, de la Agencia Vietnamita de Noticias, en la cual confesó estar gratamente sorprendido por la inmediata y masiva participación del pueblo de Vietnam, de sus organizaciones, instituciones y de toda la nación que ha hecho suya esta importante iniciativa y se ha movilizado de una manera entusiasta, auténtica y amorosa para expresar de manera creativa y original sus mejores deseos con el pueblo cubano.

Para Cuba, Vietnam es una nación admirada y querida por la relación histórica que nos une, afirmó.

Recordó que años atrás, en los momentos en que Vietnam libraba su lucha por la liberación nacional y la reunificación del país, el pueblo cubano se movilizó para expresar su solidaridad, un movimiento encabezado por el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, que concitó el apoyo de cada colectivo laboral y estudiantil.

En momentos difíciles en que Cuba se enfrenta al impacto del bloqueo económico de Estados Unidos, que provoca daños humanos y complejiza la vida cotidiana de nuestro pueblo, este es un baño de aliento popular que nos hace seguir resistiendo y nos da cada vez más certeza en la victoria de nuestros dos pueblos, sostuvo.

(Tomado de ACN)