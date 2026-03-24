Alfonso Urquiola otra vez con las riendas de los Vegueros

Alfonso Urquiola Crespo, el mítico número ocho de la pelota cubana, regresa a comandar al equipo Vegueros de Pinar del Río en la LXV Serie Nacional de Béisbol.

La noticia ya había circulado en las redes sociales, pero se anunció hoy oficialmente en encuentro de la dirección provincial de Deportes y la comisión de béisbol, en presencia de autoridades del territorio, glorias deportivas y atletas de la selección.

Más que un regreso se trata de un compromiso de seguir con el trabajo de mi hijo en el conjunto, que ha hecho un gran papel, aseguró a la Agencia Cubana el Relámpago de Bahía Honda.

Esta no es sustitución, un padre no sustituye a un hijo; Alexander tiene otras responsabilidades, por ejemplo, el mundial sub- 15, y me siento contento con esta tarea de continuar su legado, dijo.

El experimentado mentor cuenta con el respaldo de la afición y en no pocas ocasiones se le vio en el estadio Capitán San Luis durante la serie pasada.

No hay cosa más importante que el apoyo, cariño y respeto de la afición, a la cual siempre consideré el segundo equipo. Y eso también me hizo regresar: su acompañamiento, que me da vitalidad precisó.

Bien frescos en la memoria de los pinareños todavía permanecen los triunfos en la llamada Serie de Oro, en la 53 y en la Serie del Caribe de San Juan, Puerto Rico, en 2015, todos bajo la guía de Urquiola.

En un equipo todo tiene que funcionar, nadie es imprescindible, pero todos son importantes. Es una dinámica de grupo en la que cada cual tiene que sentirse partícipe de los triunfos y las derrotas, aseveró el avezado estratega que buscará su cuarta corona como timonel de los más occidentales.

Durante el encuentro también fue reconocida la labor de Alexander Urquiola al frente de los Vegueros, y a los atletas más destacados del elenco pativerde en la LXIV Serie Nacional de Béisbol.

(Tomado de la Agencia Cubana de Noticias.)