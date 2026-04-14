“América, más allá del mapa”

Hay palabras que parecen demasiado grandes hasta que las acercamos a la cotidianidad. “América” es una de ellas. No es solo un continente dibujado en los libros, ni una suma de países con banderas distintas. Es, sobre todo, una historia compartida.

Cada 14 de abril se recuerda el Día de las Américas, una fecha que nació con la creación de la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas, antecedente de la actual Organización de los Estados Americanos. Pero más allá de los organismos e instituciones, esta jornada invita a mirar algo más profundo: en quienes viven, sueñan, luchan y construyen cada día este continente diverso, lleno de distintas historias, que nos une.

Pensar en América desde Pinar del Río no es un ejercicio lejano. Está en la música que compartimos, en las historias que se parecen, en esa mezcla de culturas que ha dado forma a lo que somos. Está también en los desafíos comunes, en las heridas que aún duelen y en los sueños que siguen buscando camino.

A veces hablamos de integración como si fuera un concepto abstracto, reservado a discursos formales. Sin embargo, la verdadera cercanía entre los pueblos ocurre en lo cotidiano: en el intercambio cultural, en la solidaridad ante momentos difíciles, en la capacidad de reconocernos en el otro, aunque viva a miles de kilómetros.

No se trata de ignorar las diferencias, que son muchas y necesarias, sino de entender que hay una raíz compartida que nos sostiene. América es diversidad, sí, pero también es encuentro.

Quizás por eso este día no debería quedarse solo en actos oficiales. Debería ser también una oportunidad para preguntarnos cuánto sabemos unos de otros, cuánto nos escuchamos, cuánto nos reconocemos.

Porque al final, América no es solo un lugar en el mapa. Es una idea en construcción, y en esa construcción, todos tenemos algo que decir.