A sus 71 años de edad Alina López Ochoa todavía ejerce el periodismo en Pinar del Río, una profesión que le ha dado satisfacciones, entre ellas, conocer al hombre que, considera, es Cuba y es pueblo: Fidel Castro.

Aunque no es dada a las entrevistas- esas que tanto realiza en su día a día- Alina recuerda a la Agencia Cubana de Noticias que fueron varias las oportunidades en las que tuvo la dicha de estar cerca del Comandante en Jefe, desde intercambios con campesinos o en visitas a la provincia más occidental ante la amenaza de un evento hidrometeorológico.

Vi a los guajiros hablarle de tú a tú, y nunca hubo un instante en el que él no se acercara a los periodistas por muy ocupado que estuviera, asegura quien ha laborado en Guerrillero, Cadena Habana, Tele Pinar, Radio Progreso, Prensa Latina y hoy forma parte de la emisora Radio Guamá.

Gracias a su trabajo reporteril, en La Habana y en Vueltabajo, pudo percibir lo respetuoso que siempre fue el líder de la Revolución Cubana, «un constante interrogador y con una mirada profunda que llegaba como si buscara la verdad», refiere.

A su regreso de la Cumbre de Río, en 1992, el mandatario estuvo por Güira de Melena, en la Empresa de Cultivos Varios, y aunque llovía, ese día sostuvieron su primer diálogo.

Yo temblaba y Fidel se percató de eso y de lejos me preguntó: “¿Por qué tú escribes tanto? ¿Escribes todo lo que yo digo?”, reseña.

Le respondí que casi todo; pero apenas podía contener las piernas de tanto nerviosismo, y nuevamente se dirigió a mí: ¿Qué tú eres? ¿De dónde eres?, y luego de mis respuestas me pasó tres veces la mano por el cabello, añade.

En actos, reuniones, congresos y en la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (Ubpc), en Melena del Sur, llamó a los periodistas “contingente de avanzada de la Revolución”; en tanto en otra ocasión se refirió a nosotros como “la artillería pesada de la Revolución”, rememora.

Recuerdo en un congreso de la Federación Estudiantil Universitaria que pidió permiso a las jóvenes para irse pues la batalla por el regreso del niño Elián González estaba en su punto más álgido; y los muchachos le respondieron “te amamos Fidel”.

En la noche regresó y permaneció horas conversando con elllos, dice quien ejerce el periodismo desde 1984, año de su egreso de la Universidad de La Habana.

Otro de los momentos juntos fue en la sede del Comité Provincial del Partido de Pinar del Río en 2005, en los días del paso del huracán Iván.

Como era tradición intercambió con la prensa, y yo le pregunté si esperaba una vez más la recuperación de los pinareños, porque habían sido muchas las afectaciones en poco tiempo.

Él se viró hacia mí, puso su mano en mi hombro, y conversamos ampliamente, instante recogido en una fotografía de la portada del periódico Granma al día siguiente.

Le hablé de que los ciclones cogieran otro rumbo, que no vinieran más y fueran por ejemplo para México; sin embargo, me dijo: “No, eso no es de caballeros”, destaca.

Y fue el 17 de enero de 2006 cuando lo vio por última vez frente a frente, en ocasión del aniversario de su entrada en el occidental territorio tras el triunfo en 1959, y al culminar el montaje de los grupos electrógenos en la provincia.

Han pasado 10 años de la muerte de Fidel, pero Alina todavía lo lleva presente en su corazón, un hombre que es símbolo de valentía «porque hizo sin miedo lo que otros no, y fue imprescindible para la gente», señala.

Cuba fue Cuba a partir de Fidel, el ser humano en el que la gente confió plena y absolutamente; la coraza protectora, el novio de todas las niñas, como dijo la poetisa Carilda Oliver, apunta López Ochoa.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias