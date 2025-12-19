Aunque su piel aún muestra las huellas de un rash agresivo, Ashley Zamora Medina, de apenas dos meses de edad, es una vida salvada de las «manos» del Chikungunya gracias a los servicios sanitarios de Pinar del Río.

Tras un parto pretérmino y permanecer 12 días en el bloque materno- infantil del hospital provincial Abel Santamaría Cuadrado, para su ganancia de peso, regresó al hogar con su madre Angélica María; pero cinco días después ambas comenzaron con síntomas de esa arbovirosis.

La niña estaba somnolienta, no quería mamar, con fiebre alta y rash; y fue cuando volví al hospital y la ingresaron en Neonatología, explicó Angélica María a la Agencia Cubana de Noticias.

Tuvo varias complicaciones desde ese momento: la piel se le puso muy mal, hizo una cardiopatía y una enterocolitis y estuvo 20 días mal, rememoró.

Pero por los medicamentos, el empeño del personal médico en Neonatología y la lactancia materna exclusiva hoy tengo a Ashley aquí conmigo, destacó la joven madre mientras la amanta, ahora en el hospital pediátrico Pepe Portilla donde permanece debido a un catarro común.

Tanto en el “Abel Santamaría” como aquí los médicos y las enfermeras están pendientes todo el tiempo de los niños con arbovirosis, y estoy muy agradecida de eso, apuntó.

Foto: Rafael Fernández Rosell

El Chikungunya en la etapa neonatal puede ser grave y afectar el cerebro o los intestinos y en ese último caso, puede provocar enterocolitis necrosante, aseveró la doctora Yudeski Serrano García, jefa del servicio de Gastroenterología y una de las que hoy labora en la sala de Primera Infancia.

De ahí la insistencia de que acudan a las instituciones sanitarias a tiempo, y, según el protocolo de actuación del Ministerio de Salud Pública, todos los menores de dos años con síndrome febril inespecífico y sospecha de arbovirosis serán ingresados para su atención y seguimiento.

En el cuerpo de guardia se le realiza una evaluación integral al paciente, donde se tienen en cuenta factores de riesgo, y posteriormente se decide su ingreso en la sala o en la unidad de cuidados intensivos, detalló Serrano García.

Hoy se encuentran 18 infantes con síndrome febril inespecífico y arbovirosis en el “Pepe Portilla”, ninguno de los cuales está reportado de grave o crítico.

Todos los menores de dos años de edad que presenten signos de alarma son evaluados en la terapia intensiva, especificó la doctora Annie Marien Romero, subdirectora del hospital pediátrico.

La vigilancia de los signos vitales es cada dos horas por parte del personal médico y en igual periodo por enfermería, de forma alterna, dijo.

Esta es una enfermedad viral, que como la mayoría, lleva medidas de sostén, generales, de acuerdo con la sintomatología del paciente; y los protocolos de actuación varían según el estado de cada uno, añadió la doctora Mayté Cabrera, directora del centro asistencial.

Teniendo en cuenta que el bloque en L, el más grande del pediátrico, es sometido a una reparación constructiva, parte de los casos- los mayores de dos años- se trasladan al hogar materno regional Justo Legón Padilla y al hospital del Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas donde igualmente reciben las atenciones debidas, refirió.

Mientras Ashley se recupera otros niños libran en Pinar del Río la batalla contra el Chikungunya, un virus que demanda atención médica oportuna.

Tomado de ACN