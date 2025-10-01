Bandec Pinar del Río anuncia facilidades para créditos a trabajadores de educación y salud destinados a energías renovables

La Dirección Provincial del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Pinar del Río informó sobre la disponibilidad de créditos personales destinados a la adquisición de bienes que utilicen fuentes renovables de energía, como parte de las acciones para fomentar el uso de tecnologías sostenibles en el país.

Según explicó Aliden Rodríguez Cabrera, jefa del Departamento de Banca Personal en la provincia, estos créditos están dirigidos a trabajadores de los sectores de la salud pública y la educación, previamente seleccionados por sus organismos.

La medida busca apoyar a quienes desempeñan un rol esencial en la sociedad, facilitando el acceso a equipos que contribuyan al ahorro energético y a la protección del medio ambiente.

Rodríguez Cabrera precisó que el financiamiento cubrirá el 100 % del valor de la compra, lo que representa una ventaja significativa para los beneficiarios.

El plazo de amortización dependerá de la capacidad de pago de cada solicitante, aunque no podrá exceder los 10 años.

Para obtener más información o aclarar dudas, los interesados pueden comunicarse a través de sus perfiles en redes sociales, así como mediante las vías habilitadas por la institución. También están disponibles los teléfonos 48 75 44 11 al 14, extensiones 127 y 137.

Con esta iniciativa, Bandec reafirma su compromiso con la promoción de energías renovables y el respaldo a sectores estratégicos, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida en la provincia.

(Con información de Bandec Pinar)