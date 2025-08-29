Béisbol: abanderados los Vegueros de Pinar del Río

El equipo Vegueros de Pinar del Río que representará a la provincia más occidental en la LXIV Serie Nacional de Béisbol fue abanderado hoy en el monumento que perpetúa la memoria de los hermanos Sergio y Luis Saíz, asesinados en 1957.

Taylon Sánchez y Jorge Yoan Rojas colocaron una ofrenda floral a los jóvenes revolucionarios y artistas en la obra ubicada a la entrada de la ciudad, en la Universidad de Pinar del Río.

Luis Giraldo Casanova, escoltado por Donald Duarte y Alberto Torres Chacón, entregó la enseña del territorio a Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primera secretaria del PCC en Vueltabajo.

William Saavedra, capitán de la selección, recibió la bandera acompañado por Frank Abel Álvarez y Adriel Aldao; mientras que el más bisoño del elenco, Héctor Luis Lazo, leyó el compromiso de los atletas.

Para el lanzador Frank Abel Álvarez es muy importante vestir la camiseta de los Vegueros, pues “aquí fueron mis comienzos, antes de partir a otras ligas; y será parte de mi recuperación de la lesión del codo que durante meses rehabilité con los profesores José Manuel Cortina y Jesús Bosmenier”, dijo.

Pinar del Río puede hacer un buen trabajo este año, lo demostró en la campaña anterior cuando terminó en el segundo lugar, y para eso cuenta con muchachos jóvenes de mucha proyección y figuras de experiencia, aseveró el derecho.

Este es el mejor picheo histórico del país y aquí todos tienen oportunidad y espacio de crecer; y en esta Serie no será diferente, apuntó.

Ángel Kevin Martínez Páez, jardinero y uno de los novatos del conjunto, destacó que integrar el equipo grande de la provincia se trata de un sueño cumplido.

A sus 22 años de edad fue uno de los que se coronó en el Torneo de Clubes Campeones en este calendario y tuvo un buen desempeño en el sub-23; y agradece la confianza del mentor Alexander Urquiola.

Compartir con deportistas como Saavedra y Alexei Ramírez constituye una posibilidad de lujo, y la afición puede estar segura de que daré lo mejor en la Serie Nacional, añadió.

Abanderamiento del equipo de béisbol a la LXIV Serie Nacional de Béisbol en el monumento a los hermanos Saíz. Foto: Rafael Fernández Rosell

