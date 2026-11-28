¡Qué sí te importe un bledo! A ciencia cierta no se sabe el origen de la expresión “me importa un bledo”. Lo que sí resulta indiscutible es que surgió del lenguaje popular y que durante siglos cuando un hispano hablante quería decir algo QUE era despreciable o que no le interesaba lo más mínimo, la usaba sin discriminación. Sin embargo, nada más injusto que subvalorar esta especie vegetal, solo, quizás, por el hecho de que la madre natura la ha dispersado de forma silvestre por el planeta, cuando posee propiedades, tanto medicinales como nutritivas, dignas de tener en cuenta.

El bledo, cuyo nombre científico es Amaranthus , proviene del griego y significa “no se marchita”, símbolo de la inmortalidad y deseos de salud de la planta. Se considera originaria de América, región del mundo en que el pueblo azteca consumía sus hojas y elaboraba un determinado tipo de pan con las semillas, además de utilizarlas con fines medicinales. Incluso, todavía hoy es posible comprar en algunas ciudades de México dulces confitados con la planta, de la Familia Amarantheseae. Todas las especies tienen casi las mismas propiedades, en Cuba abunda el Amaranthus viridis, conocido como Bledo blanco y el Amaranthus spinossus por sus espinas en las axilas. En el continente es conocido el Amaranthus retroflexus, que tiene espigas de inflorescencias mucho más abundantes y gruesas.

El también conocido por pira crece entre el maíz, al borde de las carreteras, en las aceras, solares yermos, a la orilla de los caminos. Sus hojas pueden llegar hasta casi quince centímetros de largo. Las más bajas tienen forma ovalada mientras que las más altas suelen ser lanceoladas. Lejos de ser ineficaz o insignificante, como pretende el dicho popular, el bledo destaca por la enorme fecundidad de sus flores. Se estima que cada planta puede llegar a producir hasta un millón de semillas

Durante la conquista del Nuevo Mundo los españoles prohibieron el cultivo de la hierba —a la que llamaban los nativos huahtli— con la pretendida argumentación de que era utilizada en rituales religiosos ligados a sacrificios humanos. Es más, la planta fue incluida en el Tratado de Agricultura General en 1513, un compendio de arbustos, hortalizas y verduras proscritas y perseguidas por la Inquisición. El tratado fue escrito por Gabriel Alonso de Herrera, el capellán del cardenal Cisneros.

.La popularidad entre muchos pueblos indígenas llevó a considerarla como una planta curalotodo o el superalimento, lo cierto es que nuestros ancestros americanos la consumían como medicina para casi todo y por su alto poder nutritivo y estimulante cerebral, siempre al alcance de la mano por su estado de proliferación.

Si nos contaran que hay una pequeña plantica con la que nuestros ancestros americanos combatían la diarrea, las hemorragias internas, la menstruación excesiva, las úlceras en la piel, la fiebre, la irritación de garganta, los parásitos, las tos y la depresión y además resulta ser una perfecta fórmula para la estimulación neuronal y para la oxigenación cerebral, de seguro no creeríamos que se trate de una planta muy común que crece salvajemente en todos lados.

Lo que realmente debemos saber es que esta planta subvalorada en la actualidad era uno de los puntos fuertes de la nutrición en épocas coloniales y prehispánicas, y razones hay de sobra.

El Amaranthus ssp (especies) tiene un elevado contenido en grasas poliinsaturadas, proteínas de origen vegetal amarantina, carbohidratos, fibra y ceniza. Vitaminas esenciales como la B1 o tiamina, B2 o rivoflavina, B3, también ácido fólico, vitaminas A y C más que las Naranjas,. Se ha demostrado que tiene elevados niveles de lisina, un aminoácido que aparece en pequeñas concentraciones en los cereales, en la carne, el pescado y los huevos. . Resulta apreciable, además, el alto contenido de magnesio, potasio, sodio, calcio, hierro, fósforo, potasio zinc, cobre. Es baja en colesterol y tiene mayor cantidad de fibra que el maíz, el arroz y el trigo También cuenta con algunos compuestos como flavonoides, esfingolípidos, esteroles, alcaloides.

Asimismo, la ingesta de alimentos que contengan bledo ayuda a los consumidores a controlar los valores de anemia y mejorar el sistema nervioso.

.Por todas estas singularidades nutritivas fue seleccionado para formar parte de la dieta de los astronautas. Además, la NASA lo calificó como cultivo CONTROLADOR ECOLOGICO DE LA VIDA ya que la planta extrae dióxido de carbono de la atmósfera, al tiempo que genera alimento, oxígeno y agua para los navegantes del espacio sideral.

De acuerdo con un estudio publicado por la Academia de Oxford, la ingestión del amaranto puede reducir el nivel de colesterol en la sangre hasta en un 30%. Conforme pasan los años, nuestros huesos se vuelven débiles y pueden aparecer problemas como la osteoporosis, enfermedad para la cual es también efectivo en su prevención.

Para oxigenar el cerebro, se recomienda utilizar las hojas en infusión, de una a dos cucharadas por taza de agua. Igualmente usando las semillas tostadas y agregadas a sopas o ensaladas, con una cucharada diaria se obtiene el beneficio de mantener la memoria.

De acuerdo con los consejos de la medicina natural y tradicional, es preferible comer las 4 o 6 hojas que tiene en la parte superior del tallo, dado que las más bajas son de textura leñosa y de sabor amargo. De la farmacopea popular también nos llega que la infusión en gárgaras alivia la garganta irritada. Y si se desea eliminar parásitos, lo mejor es beber sus hojas secas en cocimiento, en ayunas y antes de dormir.

También consideran efectivo su empleo para atenuar el reumatismo y la depresión. Para ambos malestares se aconseja apelar a las raíces, tallos y hojas en infusión. Para aliviar la diarrea, hipertensión, ansiedad, artritis, diabetes, fiebre, tos, asma, reumatismo, menstruación excesiva y hemorragias. También se utiliza la infusión para hacer gárgaras y aliviar la garganta irritada.

De ultima hora una investigacion de la Universidad de Jos en Nigeria y publicado en la Revista de Invetigaciones Farmaeuticas y Biorecursos en mayo del 2026 confirman las acciones tradicionales como analgesico, antinflamatorio y para el tratamiento de la fiebre del Amanrthus viridis, el que crece en Pinar del Rio, dicho sea de paso no es toxico.

El bledo puede ingerirse tostado, hervido, hinchado, en forma de harina o germinado, y suele servir para preparar recetas tanto dulces como saladas. La semilla desprende un olor intenso cuando se cocina y su sabor es acentuado, por lo que algunas personas prefieren mezclarlo con otros cereales o legumbres para suavizarlo. Asi que si se arriesgan me acompañan y tomamos infusiones de Bledo.

Como dato curioso agregar que la famosa y peyorativa expresión se coló en una de las escenas de la película Lo que el viento se llevó, cuando en el clásico del cine Scarlett O´Hara le pregunta a Rhett Butler que será de ella si él se marcha; la respuesta del galán no puede ser más contundente: “Francamente, querida, me importa un bledo”.

Autor: Máster en Ciencias Carlos César Callava Couret