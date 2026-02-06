Celebraron en Pinar del Río Día de la Ciencia Cubana

Durante la sesión, resono la frase que inspira a muchos investigadores: «El futuro de nuestra Patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia.» La cita, evocada por autoridades presentes, subrayó la continuidad entre la visión histórica de la nación y las actuales líneas de investigación que atraviesan la región.

En la convocatoria se otorgaron 90 premios de la Academia de Ciencias de Cuba y 86 premios a la innovación tecnológica.

Foto: Yelenis Lorenzo Mirabal

Los galardones se distributeyeron entre diversas áreas del conocimiento:

•Investigación científica, ciencia naturales y Ciencias exactas.

•Ciencias técnicas.

•Ciencias biomédicas.

•Ciencias sociales y humanísticas.

•Ciencias pedagógicas y cultura fisica.

•Ciencias agrarias.

Foto: Yelenis Lorenzo Mirabal

La delegada del ClTMA en la provincia Idalia López Pedroso felicitó a todos los premiados, destacando su esfuerzo y dedicación como motor del progreso regional.

Estas investigaciones se reitera la importancia de ampliar la transferencia de conocimiento hacia la industria, la atención a comunidades vulnerables y la formación de nuevas generaciones de cientificos.

La jornada dejó claro que la ciencia no es solo un logro académico, sino una herramienta para transformar la vida cotidiana y reforzar el crecimiento sostenible de la provincia.