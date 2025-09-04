Chequea Inés María Chapman obras hidráulicas de interés económico para Pinar del Río

Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República de Cuba chequeó esta mañana en Pinar del Río el funcionamiento de la presa Herradura, al sur de la provincia, por su importancia para el desarrollo del Programa Conjunto Vietnam-Cuba, encaminado a la producción de arroz en el territorio.

Con una capacidad de 58 310 hectómetros cúbicos de agua, el embalse se encuentra actualmente al 41 por ciento de llenado.

Acompañada de Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Insituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Chapman Waugh recorrió otras inversiones en Consolación del Sur, el segundo municipio de mayor población de la provincia y el de los más complejos con el suministro del líquido.

En el pozo 1, la vice primera ministra, se interesó por las labores que se realizan para mejorar las operaciones, y la solución al motor, que lleva quemado dos meses, lo que imposibilita llegar con el servicio a los habitantes de Villa 1, en ese territorio del sur de la provincia.

Aquí insistió en que lo importante es «certificar todo el proceso para evitar otras problemáticas en el futuro».

Consolación de Sur tiene zonas con ciclos de abasto de agua superior a los 6 meses

Junto a la vice primera ministra, se encuentra Yamilé Ramos Cordero, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia y Eumelín González Sánchez, Gobernador.

Pinar del Río, aún no logra revertir la compleja realidad con el abasto de agua, una situación que impacta en la vida de más de 82 mil personas.

Foto: Roxana Llamazares González/ Tele Pinar

(Noticia en construcción…)