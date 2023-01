Cinco pinareños asistirán al Clásico Mundial de Béisbol

Cinco pinareños fueron incluidos en el equipo Cuba que asistirá al Clásico Mundial de Béisbol, que se efectuará del 8 al 23 de marzo.

Son ellos los lanzadores Raidel Martínez, Liván Moinelo y Frank Abel Álvarez, el receptor Lorenzo Quintana y el entrenador Pedro Luis Lazo.

Livan Moinelo y Raidel Martínez continuaron con sus buenas actuaciones en el circuito profesional de Japón y Frank Abel Álvarez vivió su primera experiencia en la tierra del sol naciente.

Martínez, de los Dragones de Chunichi, fue elegido el mejor jugador latino del año en Japón y el MVP de su equipo.

En 56 salidas ganó cuatro juegos, perdió tres, logró 5 hold points y salvó 39 partidos. Su efectividad fue de 0,97 y propinó 62 ponches.

Moinelo volvió a tener excelentes números con los Halcones de Softbank. El zurdo alcanzó 8 hold points y salvó 24 juegos. En 52 entradas y dos tercios ponchó a 87 rivales y su efectividad quedó en 1,03.

Ambos deben ser los principales relevistas del plantel durante todo el evento.

Frank Abel Álvarez, aunque no vio acción con el primer equipo de Chunichi, tuvo un muy buen progreso con el segundo elenco de la franquicia. Además, participó con Cuba en el mundial sub 23 y no permitió carreras en ninguna de sus salidas.

Lorenzo Quintana, con un amplio recorrido en la Triple A con Astros de Houston y Marlins de Miami, está llamado a ser el receptor titular de la armada cubana.

Esta temporada con los Tigres de Licey de la Liga Profesional de la República Dominicana promedió 308 de average.

El otro pinareño que estará presente en Clásico Mundial, como entrenador de pitcheo, es Pedro Luis Lazo, quien durante la 61 Serie Nacional de Béisbol acompañó a Miguel Borroto en el colectivo de dirección del equipo de Camagüey.

Cuba compartirá el grupo A con Italia, Panamá, Holanda y Taipei de China.