Durante tres jornadas, especialistas, emprendedores y autoridades compartieron experiencias y mostraron innovaciones en temas como Inteligencia Artificial, financiamiento para proyectos de las Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (TIC) y desarrollo territorial, consolidando este espacio como referente en la informatización de la provincia más occidental de Cuba.

El evento, celebrado en la sede de la Dirección de Desarrollo Territorial (GEDEL), combinó conferencias magistrales, talleres prácticos y exposiciones tecnológicas.

Se lanzaron convocatorias de financiamiento dirigidas a Mipymes y proyectos locales, abriendo nuevas oportunidades para impulsar iniciativas que fortalezcan la economía digital.

Asimismo, se realizaron talleres y conversatorios enfocados en cerrar brechas digitales y promover la inclusión tecnológica.

Aquí se entregaron reconocimientos a los participantes por la calidad de sus exposiciones y el impacto positivo generado para la provincia.

Estos aportes tecnológicos fortalecen el desarrollo local y consolidan a Pinar del Río como referente en innovación y transformación digital.

En la clausura, el director de Desarrollo Territorial, Jesús Alberto Gorgoy Lugo, resaltó el papel de las Tecnologías de la Información en el progreso local y agradeció el respaldo de las autoridades y participantes.

Por su parte, el Gobernador Eumelín González Sánchez felicitó a los organizadores y extendió la invitación para la tercera Feria TecnoPinar 2027, reafirmando el compromiso de la provincia con la innovación y la transformación digital.

El cierre estuvo marcado por un ambiente de optimismo y visión de futuro, confirmando que la tecnología se consolida como motor de desarrollo en Pinar del Río.