El fenómeno de los Reels: entre la conexión instantánea y el deterioro cognitivo

En apenas unos años, los formatos de vídeo corto como Instagram Reels, TikTok y YouTube Shorts han pasado de ser una novedad a convertirse en el eje central del entretenimiento digital. Su crecimiento ha sido tan rápido y ubicuo que han transformado no solo la manera en que consumimos información, sino también la forma en que jóvenes y adultos interactúan con el mundo y, de manera más preocupante, con sus propias capacidades mentales.

Lo que comenzó como una herramienta para la creatividad y el entretenimiento se ha convertido en un fenómeno de masas que, según crece la evidencia científica, está dejando una huella profunda en nuestra salud mental y cognitiva. Este artículo explora el auge de los Reels, su integración en la vida cotidiana y los riesgos asociados al estrés y al deterioro de la atención.

El auge imparable del vídeo corto

El éxito de los Reels no es casualidad. Su diseño se basa en una fórmula precisa: contenido breve, altamente estimulante y un algoritmo de recomendación que aprende y se adapta a los gustos del usuario en tiempo real. Este sistema, que ofrece una recompensa inmediata en forma de entretenimiento, ha logrado una penetración masiva, especialmente entre las generaciones más jóvenes, que pueden pasar más de una hora al día en estas plataformas.

Sin embargo, esta aparente diversión tiene una cara oculta. La naturaleza efímera y acelerada de estos vídeos, junto con el «desplazamiento infinito» o endless scrolling, ha generado una nueva forma de consumo digital que los expertos ya comienzan a vincular con problemas de salud mental y cognitiva. De hecho, el término «brain rot» (podredumbre cerebral), elegido palabra del año por el Oxford Dictionary en 2024, hace referencia precisamente a este supuesto deterioro de la agudeza mental por el consumo excesivo de contenido trivial.

El impacto en la vida de los jóvenes: socialización y presión

Para los jóvenes, estas plataformas son mucho más que una fuente de entretenimiento; son un espacio central para la socialización, la identidad y la pertenencia. La interacción a través de «me gusta», comentarios y la creación de contenido propio fomenta un sentido de comunidad. Sin embargo, esta interacción constante también tiene un lado oscuro.

Un estudio reciente publicado en la revista Cyberpsychology señala que la comparación social ascendente es decir, compararse con otros usuarios que parecen tener una vida mejor, más exitosa o más atractiva es un factor clave en la aparición de ansiedad. Los jóvenes con una mayor tendencia a realizar este tipo de comparaciones experimentan niveles más altos de ansiedad tras el consumo pasivo de contenido en vídeo corto.

Esta dinámica convierte la plataforma en un escaparate de vidas idealizadas que puede erosionar la autoestima y generar una presión constante por estar a la altura.

Estrés y deterioro de la atención: un problema transversal

Aunque los jóvenes son los usuarios más intensivos, los efectos negativos de los Reels no entienden de edades. Una revisión sistemática y metaanálisis de la Asociación Americana de Psicología (APA), que analizó datos de 98.299 participantes en 71 estudios, ha confirmado que un mayor uso de vídeos de formato corto se asocia con un peor rendimiento cognitivo y una peor salud mental, tanto en jóvenes como en adultos.

1. El deterioro cognitivo y la atención

La exposición repetida a un flujo de contenido rápido y cambiante puede estar «entrenando» al cerebro para que espere una estimulación constante. Esto hace que tareas más lentas y que requieren esfuerzo, como la lectura o el estudio profundo, se vuelvan tediosas y difíciles de mantener. Se produce una suerte de «habituación» que reduce la resistencia cognitiva y la capacidad de concentración en una sola tarea.

2. El estrés y la ansiedad

Esta relación es compleja y se ve afectada por múltiples factores, pero la evidencia apunta a que el consumo de estos vídeos puede desencadenar o exacerbar estos estados emocionales.

La investigación académica ha comenzado a desentrañar los mecanismos de esta relación. Un estudio con 523 estudiantes universitarios confirmó que la adicción a los vídeos de formato corto está relacionada con el agotamiento académico, un fenómeno mediado en gran parte por los síntomas de ansiedad. Es decir, la ansiedad generada por el uso excesivo de la plataforma contribuye a que los estudiantes se sientan emocionalmente exhaustos y desconectados de sus obligaciones académicas.

Otro estudio experimental de «detox digital» con 293 universitarios reveló que los estudiantes con alta dependencia de este tipo de contenido reportaban niveles de estrés significativamente mayores y un menor bienestar mental que aquellos con menor dependencia.

Hacia un consumo más consciente

El auge de los Reels es un fenómeno imparable que ha llegado para quedarse. Su capacidad para conectar, entretener e informar es incuestionable. Sin embargo, la evidencia científica es clara: el consumo excesivo y pasivo de este formato conlleva riesgos reales para nuestra salud mental y cognitiva, especialmente en lo que respecta a la atención y el manejo del estrés.

La clave no está en la prohibición, sino en la alfabetización digital y el consumo consciente. Es fundamental que tanto jóvenes como adultos sean conscientes del impacto que tiene este tipo de contenido en su cerebro, establezcan límites saludables y diversifiquen sus fuentes de estimulación. La capacidad de mantener el foco, de pensar de forma crítica y de disfrutar de momentos de pausa son habilidades que debemos proteger en la era de la gratificación instantánea.