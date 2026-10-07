Constató Salvador Valdés Mesa en Pinar del Río implementación de transformaciones económicas (+Video)

El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa constató en Pinar del Río la implementación de transformaciones económicas en diversos sectores y evaluó el avance de la producción de granos. Durante los recorridos, insistió en incrementar las siembras de arroz, frijol y otros cultivos estratégicos para fortalecer la soberanía alimentaria y reducir la dependencia de importaciones.

Durante la primera jornada de su visita a Pinar del Río, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa recorrió la Empresa Pesquera Industrial La Coloma, donde evaluó la marcha de las transformaciones económicas, productivas y energéticas.

El dirigente conoció sobre asociaciones para impulsar capturas, exportaciones y abastecimientos al mercado nacional, además de proyectos de energía solar y la futura planta de langosta viva, destinada a fortalecer el liderazgo pesquero de la entidad.

En la segunda jornada de su visita a vueltabajo, el también miembro del Buró Político evaluó el programa de producción de alimentos y el avance de la campaña de frío, con énfasis en los granos.

Durante el intercambio, destacó la importancia de ampliar la siembra de arroz mediante el sistema de trasplante, que reduce costos y aumenta los rendimientos.

Señaló que la provincia necesita 34 mil toneladas anuales de arroz y llamó a garantizar la cosecha para llevar el grano a la mesa de los cubanos sin depender de donaciones.

También resaltó la siembra de 7 mil 500 hectáreas de frijol y la necesidad de impulsar maíz, soya y oleaginosas para fortalecer la soberanía alimentaria.

Como parte de su visita a la provincia, el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa recorrió la Empresa de Cítricos Troncoso, donde conoció sobre las proyecciones productivas de la industria.

Su director, Jesús María Germán Suárez, explicó que la entidad prevé asegurar las materias primas necesarias para respaldar las producciones industriales, con un plan superior a las 4 mil toneladas de tomate, además de mango y guayaba.

Asimismo, destacó el avance de una inversión estratégica que deberá contribuir a elevar la eficiencia y los resultados de la industria.