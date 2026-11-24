De acuerdo con el Aviso Especial No.1 del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, durante las próximas horas, se pronostica la formación de una zona de bajas presiones sobre el sudeste del golfo de México y cerca del occidente cubano al final de la noche de hoy martes.

Esta situación incrementará la probabilidad de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas en el occidente del país desde la tarde y noche del día de hoy y durante el miércoles, que luego se extenderán a las regiones central y oriental.

Lo más significativo serán las lluvias intensas en algunas localidades del occidente.

Seguidamente un frente frío avanzará por el golfo de México, interactuando con la situación antes descrita y llegará a la región occidental entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, manteniendo una alta probabilidad de lluvias.

Teniendo en cuenta el desarrollo que pueda alcanzar este sistema, se orienta a todos los territorios y organismos de la Administración Central del Estado incrementar la vigilancia hidrometeorológica, puntualizar las medidas establecidas en los planes de reducción del riesgo de desastre para la protección de la población y los recursos de la economía, dando prioridad a aquellos que se encuentran en las áreas de inundaciones, principalmente en zonas bajas y de drenajes deficientes, deslizamientos del terreno y aguas abajo de las presas.

Se orienta a la población mantenerse atenta a las informaciones del Instituto de Meteorología y la Defensa Civil, a través de los medios de comunicación y los perfiles oficiales de las redes sociales, cumplir disciplinadamente las indicaciones que se impartan por las autoridades locales y las normas de conducta previstas para evitar pérdidas de vidas humanas.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los institutos de Meteorología y Nacional de Recursos Hidráulicos, mantienen vigilancia sobre esta situación.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil

Tomado de Cubadebate