Convocan en Pinar del Río a salón de artes plásticas 20 de Octubre

El Consejo Provincial de las Artes Plásticas libró la convocatoria del XXXIII salón 20 de Octubre, que tradicionalmente destaca entre los principales acontecimientos de la provincia como parte de la Jornada por la Cultura Cubana.

Apuntando al arte como arma de sobrevivencia y de luz en medio del ritmo vertiginoso de la vida en la sociedad contemporánea, esta vez la cita parte de la divisa: Realidades alternativas: entre el desasosiego y la sostenibilidad.

Según especifica la convocatoria, podrán participar todos los artistas plásticos pinareños residentes en el país, con obras de cualquier género de las artes visuales y que no excedan los tres metros cúbicos.

Las piezas deben haber sido concebidas entre 2023 y 2025, y no contar con premios anteriores. Aclara el documento, que en el caso de las obras que por su complejidad técnica no puedan ser terminadas y entregadas antes del fallo de los jurados, se entregará el proyecto de su realización y montaje.

Los interesados pueden obtener más información mediante el correo electrónico visualespinar@gmail.com o los teléfonos 48758378 y 52796991. También pueden consultar las redes sociales de la institución convocante.

El plazo de admisión vence el próximo seis de octubre. El salón 20 de Octubre otorgará un premio y una beca de creación en metálico, así como las menciones que determine el jurado.

(Tomado de Guerrillero)