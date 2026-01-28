El país ha entrado, en términos epidemiológicos, en la llamada zona de seguridad. Continúan cayendo los reportes de síndromes febriles inespecíficos; disminuye la incidencia del dengue y el Chinkungunya. Encuentro de esta semana del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de Salud. Llama el mandatario a ser sistemáticos con el control autofocal y el adulticida. Asegurados los insumos para el trabajo antivectorial en el primer semestre.

El canal endémico del Síndrome Febril en el país se encuentra en el canal de seguridad; en la recién concluida tercera semana del año, los casos disminuyeron en 29,3 por ciento con relación a la anterior; los reportes de arbovirosis incluyen una caída de casos confirmados y sospechosos tanto de Dengue como de Chikungunya, declive que se mantiene por tres semanas consecutivas.

Así lo informó la doctora Carilda Peña García, vicetitular del Ministerio de Salud Pública, en el encuentro de esta semana del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de Salud, el que fue moderado por la doctora Tania Margarita Cruz Hernández, viceministra primera del MINSAP.

La tendencia hacia la disminución de casos fue confirmada por los modelos matemáticos para interpretar el comportamiento de las arbovirosis en el país, los que fueron presentados por el Dr. C Raúl Guinovart Díaz, experto en matemáticas y director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana.

Foto: Estudios Revolución

El especialista confirmó que la tendencia se verifica en todas las regiones, especialmente en occidente y centro; en la oriental la caída de casos es menor, pero también con una disminución.

Pese a los auspiciosos resultados, expertos y científicos para temas de Salud coincidieron en no bajar la percepción de riesgos de la población y en la necesidad de continuar con las medidas higiénico-sanitarias previstas.

El Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió en mantener la sistematicidad del control autofocal y el adulticida.

La doctora Peña García informó que los recursos para la campaña antivectorial en el primer semestre del año están garantizados, incluidos los ciclos de abaticida programados, y se están gestionando los insumos para garantizar la continuidad de las acciones en el segundo semestre.

Foto: Estudios Revolución

NUEVOS DESARROLLOS DE BIOCUBAFARMA

En el encuentro de esta semana del Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de Salud, también se debatió el desarrollo por parte del Grupo de Industrias Biotecnológicas y Farmacéuticas de medicamentos conocidos como biosimilares.

El doctor Ricardo Silva Rodríguez, directivo del Grupo Biocubafarma, comentó que estos son medicamentos similares a otros ya aprobados por autoridades regulatorias, con los que comparte estructura, actividad biológica, seguridad y eficacia para el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades.

Un biosimilar —refirió— contiene una versión del principio activo del producto de referencia, una equivalencia establecida a partir de un riguroso proceso de comparabilidad analítica, y puede estar disponible a costos más bajos que el producto biológico original.

Foto: Estudios Revolución

Señaló que actualmente se vive un «boom» internacional de productos biosimilares, con un crecimiento en el mercado debido, entre otros factores claves, a un mayor conocimiento y aceptación clínica de estos y el avance en los marcos regulatorios en torno a ellos, liderados por las entidades reguladoras de Europa y EE.UU.

El doctor Silva Rodríguez explico que por áreas terapéuticas, este boom se concentra en la oncología, la autoinmunidad, la hematología y los desórdenes metabólicos (diabetes mellitus), tendencia de la que Cuba también participa.

En nuestro país, ejemplificó, se dispone de varios biosimilares o productos genéricos que elabora Biocubafarma, como el EPOCIM, para tratar la insuficiencia renal crónica y el cáncer; el Leukocim, para el cáncer; el Heberon Alfa R (Interferón alfa 2B) y el PEG-Heberón, con capacidad anti-infecciosa y para enfrentar el cáncer; la albúmina humana, indicado para hipoproteinemia y síndrome nefrótico, y la Enoxaparina sódica, un anticoagulante.

Foto: Estudios Revolución

Al presentar la estrategia de Biocubafarma con los biosimilares, el especialista señaló que el primer objetivo es facilitar la entrada de productos nuevos al Sistema Nacional de Salud, así como aumentar el portafolio de productos exportables del Grupo.

Informó, además, que la estrategia de Biocubafarma para el período 2025-2035, independientemente de los desafíos que habrá que enfrentar, consiste en el desarrollo de 19 productos biosimilares y genéricos, incluyendo algunos en oncología, para complementar la línea de desarrollo de la organización, y la introducción de varios otros productos que hoy no se usan en Cuba, entre otros propósitos.

Tomado de Presidencia Cuba