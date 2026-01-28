Miles de jóvenes capitalinos acudieron a la tradicional Marcha de las Antorchas en honor a la convergencia de pensamiento y obra entre el Héroe Nacional José Martí y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario y a 73 años de la realización por primera vez de esta histórica cita.

Foto: Luis Jimenez Echevarría y Omara García Mederos

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, así como miembros del Buró Político del Partido, representantes del Gobierno y de las organizaciones sociales, de masas y estudiantiles, los participantes encendieron la luz de sus antorchas en claro acto de resistencia frente a las amenazas imperiales.

Litza Elena González Desdín, presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), destacó que la permanencia de esta tradición demuestra la voluntad de las nuevas generaciones de continuar la obra empezada por el apóstol y reafirmar que Martí no es una estatua inmóvil ni un nombre en los libros, es una inspiración que se multiplica en obreros, campesinos, estudiantes, soldados, artistas, deportistas, científicos, en todo un pueblo que se orienta por su legado.

Foto: Luis Jimenez Echevarría y Omara García Mederos

Enfatizó en que Martí vive en la resistencia y dignidad de los que no desisten ante las dificultades, en los que no se arrodillan frente al opresor, en los que defienden el valor de las ideas como fuerza insuperable, sin importar las amenazas o el precio a pagar por defender la soberanía y el proyecto nacional.

«Nuestra generación recibe el legado del Maestro y su mejor discípulo Fidel Castro Ruz, con el compromiso de estar a la altura de nuestro tiempo, en momentos en que, ante las amenazas de los enemigos de la nación cubana, se impone la firmeza ideológica y el más sagrado deber de los revolucionarios: la defensa de la patria» apuntó.

Foto: Luis Jimenez Echevarría y Omara García Mederos

Como ejemplo de esa convicción, recordó el sacrificio de los 32 combatientes cubanos caídos durante el ataque perpetrado por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero, a la vez que reiteró el rechazo de los estudiantes cubanos a ese cruel acto y el secuestro ilegal del presidente de ese país, Nicolás Maduro Moros y su compañera Cilia Flores.

González Desdín aprovechó la ocasión para anunciar y sumar a la comunidad universitaria a la convocatoria del Centro Fidel Castro Ruz, al primer Coloquio Internacional: «Fidel: legado y futuro, a desarrollarse en La Habana», del 10 al 13 de agosto, en el Centenario del natalicio del líder histórico, al cual están invitados activistas, amigos e investigadores del mundo fieles a la impronta fidelista.

Foto: Luis Jimenez Echevarría y Omara García Mederos

Armando González Hernández, estudiante del Colegio Universitario por la carrera de Periodismo, expresó a la Agencia Cubana de Noticias el honor de participar por primera vez en la Marcha y revivir aquellos momentos, seguir los pasos de Fidel y mantenerlo presente.

Significó de esta manera el papel medular de la Historia, pues a su consideración un país sin conocer sus raíces queda huérfano y desmembrado, por lo cual hay que mantener ese rito, a pesar de las dificultades: es la forma como jóvenes de marcar la diferencia, añadió.

«Esta es una oportunidad para detenerse y reflexionar acerca de todo el sacrificio, todo el esfuerzo que realizaron nuestros mártires para poder tener esto, aunque muchos no lo valoren, aunque se quiera que sea mejor, lo tenemos, y es nuestro», concluyó.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias