Defensa Civil emitió alerta temprana ante condiciones invernales e inundaciones costeras en Occidente

De acuerdo a la información emitida por el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología, en las próximas horas llegará a la región occidental del país un nuevo frente frío.

Se incrementarán las áreas de nublados con chubascos y lluvias, las que se extenderán al resto del territorio y transitará una nueva masa de aire seca muy fría, reforzando las condiciones invernales ya existentes en el país; generando madrugadas notablemente frías.

Se producirán fuertes marejadas con inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas bajas de la costa norte occidental, con olas entre tres y cuatro metros de altura, incluyendo el malecón habanero.

Se orienta a la población mantenerse informada a través de los medios de comunicación nacionales y los perfiles oficiales de las redes sociales y cumplir disciplinadamente las indicaciones que impartan las autoridades locales y la Defensa Civil.

El Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil y los Institutos de Meteorología y Nacional de Recursos Hidráulicos mantienen vigilancia sobre la evolución de este sistema de bajas presiones.

Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil.

Tomado de Cubadebate

