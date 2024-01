Deslumbrante como la Revolución Cubana, es su Operación Verdad

La Operación Verdad es un hecho comunicacional deslumbrante por su originalidad y su osadía; pero es, al mismo tiempo, un desafío que nos plantea la historia para los tiempos que corren. Esa idea formó parte de la intervención central que en la mañana de este domingo compartió el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la jornada inaugural de la Conferencia “Nueva Operación Verdad, de Cuba para el Mundo”.

Desde el Hotel Royalton Habana ubicado en el capitalino Paseo del Prado, y en el encuentro organizado por la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina (PL), el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba dio inicio a sus palabras agradeciendo la presencia de todos; y afirmó: “Considero excelente esta Nueva Operación Verdad, de Cuba para el mundo”.

Habló entonces de varias razones que sustentan su valoración de la Conferencia que se extenderá hasta este lunes: Primero, porque retoma un episodio realmente deslumbrante de la Revolución cubana: la Operación Verdad. Segundo, porque lo convoca y realiza “la prestigiosa Agencia Latinoamericana de Noticias, Prensa Latina”, que nació al calor de aquella Operación (liderada en 1959 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz). Y en tercer lugar, “porque vuelve a acogerlos La Habana, la digna Capital de la Revolución Cubana, que lleva 65 años con la Operación Verdad activada”.

A los presentes el Jefe de Estado les llamó “compañeros de batalla”. Y resaltó que cada proyecto de comunicación para derrotar al pensamiento único proimperialista, es una trinchera de ideas que, como dijo José Martí, vale más que las trincheras de piedras.

“Y he venido a agradecerles también, dijo el dignatario, porque en esas trincheras se combate contra el genocida bloqueo a Cuba, criminalmente recrudecido en los últimos años”.

La Conferencia -que contó también con la presencia del miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales Ojeda, así como del miembro el Secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Ideológico, Rogelio Polanco Fuentes, y otros dirigentes- tuvo en sus primeros momentos las palabras de bienvenida a delegados de una treintena de países, las cuales estuvieron a cargo del presidente de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, Luis Enrique González.

En su intervención, el directivo recordó que hace 65 años el Comandante en Jefe, Fidel Castro, convocó a periodistas del mundo, en un acto de defensa de la verdad de la Revolución Cubana.

La ética y la voluntad de defender esa verdad fueron evocados por el presidente de PL, quien dijo a todos que pueden contar con la Agencia. Les invitamos -propuso- a conocer la Cuba real.

Por su parte, y gracias a la comunicación virtual, el director general de la cadena televisiva árabe Al Mayadeen, Ghassan Ben Jeddou, compartió un mensaje con los asistentes a la Conferencia, a quienes habló -en lo concerniente al evento de estas horas- sobre un encuentro histórico, porque la historia se repite.

Es nuestro papel, dijo, estar al lado de Cuba; y extendió un saludo al Presidente Díaz-Canel y a la Revolución Cubana; y en otro momento expresó que la humanidad está viviendo una de sus más duras batallas.

El experimentado comunicador trajo a colación el genocidio que Israel comete contra el pueblo palestino, y agregó que en la actual y estratégica encrucijada de la humanidad no es posible aceptar lo que está sucediendo. En la misma línea de pensamiento hizo referencia a una mafia global que escamotea la verdad. Y en otro punto de sus palabras destacó la resistencia de la Revolución Cubana.

Los medios de comunicación no pueden hacer silencio en un momento que no tiene precedentes, reflexionó para más adelante enunciar: seguimos con nuestro proyecto mediático.

Ghassan Ben Jeddou exhortó a los medios libres a unirse en defensa de la verdad frente a los medios de comunicación de la “mafia internacional”. Para la Cuba amada, todo el bien y toda la victoria, expresó el comunicador.

Un documental sobre la Operación Verdad recordó en la jornada inaugural de la Conferencia el momento aquel, hace 65 años, cuando la Revolución naciente se defendió de las mentiras imperiales.

La justicia revolucionaria que en 1959 castigó a los torturadores de Fulgencio Batista fue un proceso que los medios enemigos de la emancipación en Cuba reflejaron de manera distorsionada. Esa página no ha sido única en la saga de la agenda imperial, y así lo reflejó el documental.

La originalidad del Comandante en Jefe Fidel Castro caracterizó todo lo que él hacía; el joven líder convocó a toda la prensa del mundo a que visitara Cuba. Así lo recordó, desde el documental, el prestigioso historiador Eduardo Torres-Cuevas.

La victoria de Cuba venía acompañada de una justicia ejemplarizante -valoró en unas declaraciones que recoge el material audiovisual, Eusebio Leal Spengler, quien también dejó dicho que la Operación Verdad sigue siendo necesaria.

En el evento, el director del Centro Fidel Castro, René González Barrios, habló de la Revolución Cubana como de un hecho telúrico. El historiador profundizó en aquellos inolvidables días de la Revolución triunfante, y denunció el silencio que la prensa de la época anterior a 1959, hizo ante las masacres sufridas por los cubanos. Su recorrido abarcó los períodos de la colonia y de la falsa república.

Igualmente recordó la frase de Fidel, cuando la Revolución se presentaba al mundo, de que, con la mentira tan entronizada, el mundo parece hundirse cuando la verdad se abre paso.

Foto: Estudios Revolución

Otras palabras a los compañeros de batallas

Desde las trincheras de ideas de las que habló José Martí, se combate contra la inclusión de Cuba en la arbitraria, mentirosa y políticamente motivada Lista de Estados que patrocinan el terrorismo -uno de los instrumentos de chantaje, presión y control sobre gobiernos y pueblos, que se ha inventado el imperio para no perder su hegemonía que hoy está en innegable bancarrota-. Tal afirmación fue compartida por el Presidente Díaz-Canel durante su intervención central.

El Jefe de Estado mencionó el nacimiento, en la Sierra Maestra, de Radio Rebelde como un referente histórico dentro de las luchas cubanas, espacio desde el cual se actualizaba al pueblo sobre la marcha de las nuevas acciones combativas. Y en cuanto a la Operación Verdad de 1959, expresó que “en su propio nombre está la fórmula del arma fundamental de todas las batallas ideológicas: la verdad”.

El genio político, el máximo líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro -reflexionó Díaz-Canel Bermúdez- se afirma en el ejercicio permanente de la verdad: “A propósito de cumplirse 65 años del triunfo, muchos han advertido esa singularidad que distingue a la Revolución cubana cuando en sus primeras palabras al pueblo en la Cuba liberada de la sangrienta dictadura de Fulgencio Batista y la dependencia imperialista, Fidel dice que en lo adelante posiblemente todo será mucho más difícil, algo que hará una y otra vez, a lo largo del proceso revolucionario”.

El mandatario recordó que cada vez que apareció una situación compleja, un momento de riesgo y carencias, Fidel alertó al pueblo. Y destacó Díaz-Canel: “Esos momentos y esas lecciones de comunicación política nos desafían hoy, cuando el bloqueo reforzado escala criminalmente con el propósito de asfixiarnos y el país está obligado a introducir cambios y aplicar medidas que, si no son comprendidas, si no las exponemos y explicamos debidamente, no logramos el apoyo necesario”.

El dignatario no quiso concluir su intervención sin antes reconocer el modo en que están librando su batalla por la verdad los hermanos palestinos, a través de los medios árabes y no árabes afincados en la región, cuyos periodistas han defendido la verdad con sus vidas, como lo vemos a través del Canal panárabe Al Mayadeen, desde el trabajo que nos llega, sin pausa y sin censura, en cualquier circunstancia y además en Español.

Merecen nuestro respeto, admiración y homenaje -subrayó el Jefe de Estado- todos los mártires de esa guerra que dieron sus vidas o la están arriesgando ahora mismo, para que el mundo conozca la verdad de un genocidio que dura ya 75 años.

Hacia el final de sus palabras, Díaz-Canel Bermúdez expresó a los comunicadores, en nombre el General de Ejército Raúl Castro Ruz, del Partido Comunista de Cuba, del Gobierno y del pueblo cubanos: “Gracias por lo que hacen, y gracias por estar”.

Foto: Estudios Revolución

(Tomado de Presidencia Cuba)