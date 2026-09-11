Nuevo marco legal estimulará la producción agropecuaria

En el proceso de implementación de las transformaciones económicas y sociales, la agricultura tiene un papel preponderante. Más allá de nuevas normas que actualizan y modernizan el sistema jurídico que la rige, constituye un camino para eliminar trabas y mejorar la comida sobre la mesa del cubano.

En tal sentido, Telce González Morera, viceministro de la Agricultura, precisó que la Gaceta Oficial ordinaria número 75 de 2026 publicó este miércoles la nueva Ley de Tierra y 20 normas jurídicas que la complementan, las cuales entrarán en vigor dentro de siete días. El cuerpo legal incluye flexibilizaciones en el uso de la tierra y el mercado de insumos.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que este grupo normativo se caracteriza por su integralidad, pues se refiere a la tierra, las cooperativas, comercialización, insumos, genética, sanidad, mecanización y suelos.

Además, otorga mayor estabilidad y certidumbre a los productores, descentraliza —pues transfiere competencia a municipios y actores económicos diversos—, así como también actualiza normas con décadas de vigencia en el país.

«Mejor gestión de la tierra significa más alimentos, más tierra en producción es un camino sólido hacia la soberanía alimentaria», subrayó

Se trata de una apertura controlada, significó, pues amplía los sujetos habilitados para participar en la gestión agraria, pero mantiene la propiedad social sobre la tierra.

Entre las normas destacó el Decreto-Ley 121 referido a las cooperativas agropecuarias, que refiere a estas entidades con facultades ampliadas que incluyen el comercio exterior, la importación directa, el financiamiento bancario y la autonomía operativa.

El Viceministro recordó que este amplio paquete jurídico para el campo cubano es fruto de un proceso de análisis realizado durante cuatro años en el cual participaron diversos organismos nacionales e internacionales, asociaciones y productores.

«Lo más importante es que constituyen una profunda transformación, que incluye lo financiero y que unas a otras se complementan para constituir un cambio radical en los mecanismos de producción y comercialización».

Tomado de Periódico Juventud Rebelde