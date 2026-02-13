Documental sobre Liván Moinelo: televisora japonesa filma en Pinar del Río (+Fotos)

Los orígenes del estelar lanzador pinareño Liván Moinelo, figura representativa de los Fukuoka SoftBank Hawks, en la Liga Profesional de Béisbol de Japón, devienen fuente de inspiración para el canal japonés TVQ Kyushu Broadcasting.

Uno de sus equipos de producción llegó hasta Pinar del Río con el objetivo de filmar imágenes y recopilar testimonios de personas cercanas a su trayectoria deportiva para realizar un documental.

El director de televisión, Naoto Yasunaga, precisó a Radio Guamá que pretenden mostrar además el valor de la escuela cubana de béisbol, el sacrificio de los entrenadores de base y la conexión humana de los deportistas, la que permanece más allá de los resultados competitivos, elementos que al público japonés le gustará conocer.

“Soñamos las ideas, las locaciones… Aún no podemos determinar las fechas de conclusión y de lanzamiento. Pero estamos seguros de que tendrá un bonito resultado». Naoto Yasunaga

Testimonios sobre Liván Moinelo

Entre las entrevistas realizadas en la provincia estuvo la de Julio Alberto León Pita, primer entrenador de Moinelo en las categorías iniciales. Durante la filmación comentó:

“Desde que Liván llegó a mis manos, siendo apenas un muchacho flaquito, se le veía distinto. Escuchaba, preguntaba, quería aprender siempre más. Hoy, cuando lo veo lanzar o cuando me llegan videos suyos en la Liga Japonesa, siento que un pedacito de mí está en cada ponche. Me alegra porque además de un gran atleta, es un gran ser humano”.

Rainel Madera Cruz, quien fuera, primero, atleta de la selección provincial y compañero de Moinelo en la Escuela de Iniciación Deportiva Escolar (EIDE), Ormany Arenado, y más tarde, en las categorías juveniles, destacó en sus declaraciones la disciplina del lanzador:

«Nos encontrábamos siendo aún niños, en aquellas primeras categorías; él por su área y yo por la mía. A veces como rivales, otras en una misma selección. Hasta que llegamos a la EIDE Ormany Arenado, donde estrechamos los vínculos”.

De las nuevas figuras del béisbol pinareño la televisora intercambió con Adrián Pérez Alonso, atleta que durante la entrevista llevaba con orgullo una gorra que el propio Liván le obsequiara: «soy su fans, y en una de sus visitas a Pinar me la regaló. La llevo puesta con cariño. Para mí, dice mucho de la sencillez de Moinelo», declaró.

La presencia de los realizadores audiovisuales, coordinada a través de la Embajada de Japón en Cuba, responde a la gran curiosidad y admiración que causa en la nación asiática el destacado lanzador cubano, al convertirse en un hito, siendo el primer antillano en recibir el prestigioso premio al Jugador Más Valioso (MVP) en la liga profesional de béisbol de ese país.

El recorrido de los realizadores audiovisuales también contempló una visita a la casa familiar de Liván Moinelo, un gesto que buscó conocer, de primera mano, desde un ambiente íntimo, las raíces y los orígenes del destacado pelotero.

Tomado de Radio Guamá