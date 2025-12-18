En un gesto que reafirma los lazos culturales y de amistad entre los pueblos de España y Cuba, el Centro Provincial de Patrimonio Cultural en Pinar del Río recibió este miércoles una donación de dispositivos electrónicos, de manos de Francisco Fernández Moreno, técnico de Cultura del Ayuntamiento de Herrera, en Sevilla.

La entrega incluye una laptop, un disco extraíble y un escáner, equipamiento que favorecerá las labores de conservación del patrimonio documental del territorio.

El también presidente de la Asociación Cultural Esscanpolo contó que la iniciativa tuvo su génesis en una visita realizada tiempo atrás al Museo Provincial de Pinar del Río, en la que conoció sobre las necesidades más apremiantes para la conservación de la memoria local.

En intercambio con autoridades del patrimonio pinareño, Fernández Moreno expuso además algunas iniciativas implementadas en España en ese campo, lo que sirvió de inspiración para proyectos futuros.

El compromiso de Paco, como cariñosamente le llaman, con la cultura pinareña no termina aquí. Su intención es seguir vinculado al movimiento cultural de la provincia, contribuir a su desarrollo y a la puesta en valor del patrimonio.

Nuestra historia sigue escribiéndose, y con el apoyo de amigos como Francisco Fernández Moreno, su legado cultural se preservará para las futuras generaciones.

Tomado de Radio Guamá