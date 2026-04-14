En Pinar del Río abre taller especializado de COPEXTEL para reparar televisores ATEC PANDA

En Pinar del Río comenzó a funcionar un nuevo taller de reparación especializado para equipos de televisión de la marca ATEC PANDA, con sede en la división de COPEXTEL de la ciudad.

La apertura responde a la creciente demanda de los clientes que poseen televisores de esta marca y que enfrentan dificultades para mantenerlos en servicio debido a la escasez de piezas de repuesto.

El taller ofrece soluciones técnicas para componentes que suelen presentar mayor índice de fallos, como los flyback, los transistores de salida horizontal y los condensadores electrolíticos de la fuente.

Estos elementos, esenciales para el funcionamiento del televisor, han sido tradicionalmente deficitarios en el mercado nacional, lo que limita las posibilidades de reparación y obliga a muchos usuarios a prescindir de sus equipos.

El gerente de servicios integrales de COPEXTEL en Pinar del Río Yosvany Eras Valdivia, señaló que, aunque la disponibilidad de repuestos sigue siendo limitada, la iniciativa constituye una oportunidad para reincorporar un número considerable de televisores al servicio activo.

La apertura del taller también representa un alivio para los técnicos de la región, quienes ahora cuentan con respaldo institucional para enfrentar las roturas más frecuentes en los modelos ATEC HAIER.

De esta manera, se busca prolongar la vida útil de los equipos y ofrecer a la población una alternativa práctica frente a la compra de nuevos televisores, en un contexto económico marcado por restricciones de importación y altos costos.