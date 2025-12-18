La Universidad de Ciencias Médicas Ernesto Guevara de la Serna de Pinar del Río, fue sede en la mañana de este miércoles de la graduación de posgrado de unos 200 especialistas de primer y segundo grados de las distintas especialidades, así como la quinta edición de la maestría de Educación Médica que culminaron estudios, conformada por 25 maestrantes.

Los profesionales y sus familiares disfrutaron de un emotivo encuentro, en el que las palabras centrales, previas al inicio de la entrega de reconocimientos a los graduados, estuvieron a cargo del Vicerrector de la Alta Casa de Saberes, Doctor en Ciencias Blas Nivaldo Porras.

Foto: Marelys Corvea Barreto

En Su Discurso Expresó La Confianza En Esta Fuerza Que Aplicará Sus Conocimientos En Bien Del Pueblo Con Ética Y Profesionalidad Como Acto De Amor Y Humanitarismo.

A Manos De Los Mejores Graduados Llegaron Lauros Y Felicitaciones Y Se Aprovechó Este Marco Para Hacer Entrega Del Premio Carlos Juan Finlay A Los Más Sobresalientes Por Sus Aportes Científicos Y Sociales, Por Categorías. Entre Ellas Estuvieron, La De Medicina Familiar Y Medicina Interna, Cuyo Estímulo Recayó En Los Doctores Ángel Oshumaré Chacón Y En Alejandro Aragón Moreno. También Recibió El Galardón, Por La Mejor Investigación Anual, El Doctor, Orisel Quintero Ramírez.

Engrosa Así Sus Filas, El Sector De La Salud En Pinar Del Río, Con Hombres Y Mujeres De Bata Blanca, Defensores Del Legado De Fidel.