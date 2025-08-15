Erin se convierte en el primer huracán de la temporada ciclónica

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó hoy que Erin alcanzó la categoría de huracán en aguas del océano Atlántico tropical, convirtiéndose en el primero de la actual temporada ciclónica.

Según el Aviso de Ciclón Tropical No. 6, emitido a las 11:00 a. m., Erin presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/h) y una presión central de 996 hectoPascal, por lo que es un huracán categoría uno en la escala Saffir-Simpson, de un máximo de cinco.

A esa hora, el fenómeno meteorológico se localizaba en los 18.2 grados de latitud Norte y 56.1 grados de longitud Oeste, a unos 740 kilómetros al este del grupo norte de las Antillas Menores; se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 30 km/h.

El Aviso aclara que aunque actualmente el ciclón no representa peligro para Cuba, el Insmet mantiene una estrecha vigilancia sobre su evolución y trayectoria futura.

Se prevé que en las próximas 12 a 24 horas Erin mantenga similar rumbo y velocidad de traslación y que continúe ganando rápidamente en intensidad.

El próximo aviso de ciclón tropical sobre este huracán será emitido a las 6:00 p. m. de hoy.

(Tomado de ACN)