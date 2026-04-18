Reconocimiento a trabajadores y directivos por sus servicios al Partido

En solemne ceremonia, el Buró Provincial del PCC en Pinar del Río, reconoció el desempeño de hombres y mujeres que durante años han prestado sus servicios a la organización política.

Son ellos, aseguran, reflejo de la constancia, la laboriosidad y la sencillez.

Durante décadas han prestado sus servicios con honradez y lealtad, subrayó la integrante del Buró Provincial del PCC, Yudalis Rodríguez Castro.

En nombre de los homenajeados, Luis García Hernández, con 20 años de prestación de servicios en el Partido, agradeció el reconocimiento y aseveró que el actuar de todos toma como guía el ejemplo del Líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.

Con cada abril, y en recordación a los héroes y mártires de Playa Girón donde se gestó la primera derrota del imperalismo yanqui en América Latina, Cuba reconoce el quehacer de esos hombres y mujeres, leales a los principios revolucionarios.