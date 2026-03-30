Estudiantes pinareños vinculan la Física a la comunidad costera La Coloma (+ Fotos)

Lo que parecía un tradicional ejercicio de evaluación de la asignatura de Física se convirtió en una novedad: estudiantes de duodécimo grado de la comunidad costera La Coloma, de Pinar del Río, presentaron investigaciones asociadas al uso cotidiano de esa materia en su entorno.

«Del fotón al pez: anclados en la tradición y navegando en la dualidad con la Física moderna» fue la motivación para que alumnos del centro mixto Feliberto Acanda Borrego realizaran trabajos vinculados a temáticas contemporáneas como la presencia de radionúclidos naturales y artificiales en ambientes costeros y su influencia en la cadena alimentaria marina; o la dualidad onda- partícula de la luz y su aplicación en tecnologías de detección en la industria pesquera.

Foto: Cortesía del entrevistado

El doctor en Ciencias Elio Jesús Crespo Madera, profesor de Física de esa institución y de la Universidad de Pinar del Río Hermanos Saíz, propuso a la dirección general de Educación en la provincia una decena de temas relacionados con las actividades de la pesca, desde la captura hasta la distribución del producto para la alimentación.

Es la primera vez que esto se hace- explicó a la Agencia Cubana de Noticias- y cada trabajo responde a un problema o necesidad existente en la sociedad; de ahí que la evaluación se tornó novedad científica y de reafirmación del aprendizaje para alumnos, familias y la comunidad en general.

Foto: Cortesía del entrevistado

Algunos de los equipos, incluso, se auxiliaron de especialistas conocedores del tema y de familiares con formación profesional o práctica laboral relacionados con los procesos en la Empresa Pesquera Industrial La Coloma, la mayor industria de su tipo del país.

Destacó Crespo Madera el abordaje de otras temáticas como los fenómenos de difracción e interferencia de la luz y su uso en tecnologías de detección de calidad alimentaria; y los radionúclidos en especies marinas del Caribe: riesgos potenciales para la seguridad alimentaria en comunidades pesqueras como La Coloma.

Foto: Cortesía del entrevistado

Este último constituye el tema de mayor enfoque local, pues se trata de que los estudiantes actúen como investigadores de su propio radio de acción, conectando directamente la Física nuclear con la epidemiología y la salud comunitaria, detalló.

Sin dudas este tipo de ejercicios constituye una apuesta de los estudiantes por la ciencia, desde edades tempranas, y un camino para futuras investigaciones, precisó el doctor en Ciencias.

Tomado de Agencia Cubana de Noticias