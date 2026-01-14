En esta época del año hay tendencia al aumento de las infecciones respiratorias y por tanto aumentan las consultas médicas por esta causa, es de destacar que las personas que presentan síntomas gripales, como tos ,estornudos frecuentes ,secreción nasal ,fiebre y otros deben extremar las medidas higiénico sanitarias para no trasmitir la infección.

La circulación de virus pueden provocar enfermedades respiratorias, que se transmiten de persona a persona por gotitas expulsadas al toser o estornudar o por contacto con superficies contaminadas.

Según los expertos,as infecciones respiratorias agudas pueden ser altas como la faringitis, resfrío o catarro que afectan oídos, nariz y garganta o pueden llegar hasta las vías respiratorias más bajas y los pulmones causando cuadros como la neumonía, la bronquitis o, en menores de 2 años, la bronquiolitis.

Los especialistas plantean que ante la infección con estos virus, las personas no deben asutomedicarse con antibióticos ,pues duran alrededor de una semana y se recomienda ingerir abundante líquido ,de mantenerse por más tiempo debe visitar a su médico de la familia o al policlínico al cual pertenece.

Las personas más vulnerables como gestantes, niños, longevos y quienes presenten comorbilidades, deben recibir el criterio de un especialista quienes indicará el tratamiento a seguir o remitirá según su criterio a la atención secundaria de salud.

En tanto se hace necesario el lavado frecuente de las manos ,separar utensilios personales como vasos, cubiertos, platos, no visitar lugares aglomerados de personas y la utilización del nasobuco que fue muy efectivo en tiempos de la la Covid 19 .la fórmula de protección es la prevención.