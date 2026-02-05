Festival de la Radio Pinareña 2026: 95 años de historia y compromiso con la audiencia

La provincia más occidental de Cuba celebra desde este 4 de febrero el Festival de la Radio Pinareña 2026, un evento que se extenderá hasta el día 16 y que rinde homenaje a los 95 años de la radio en el territorio, bajo el lema “Por la radio que queremos”.

La celebración recuerda los inicios de la radiodifusión en Pinar del Río, que comenzaron de manera artesanal en 1928 y se oficializaron en 1931. Desde entonces, la radio ha sido un pilar en la construcción de la identidad cultural de los vueltabajeros.

El certamen también abre espacio a la competencia artística: una treintena de obras se presentan en esta edición, abarcando diversos géneros y formatos que reflejan la riqueza del sistema radial pinareño. Las propuestas llegan desde las tres emisoras de la provincia —Guamá, Minas y Sandino—, lo que garantiza una representación amplia y diversa del quehacer radiofónico local.

Foto: Radio Guamá Foto: Radio Guamá

La evaluación de estas obras estará en manos de un jurado de reconocido prestigio nacional, integrado por la doctora en Ciencias de la Comunicación y periodista Silvia Ivonne Albelo Medina, el escritor, director y locutor Abel Rosales Ginarte, y el escritor y asesor de programas Lázaro Sarmiento Sánchez. Sus trayectorias, vinculadas estrechamente al desarrollo de la radiodifusión cubana, aportan rigor y credibilidad al proceso de selección.

El festival no solo mira al pasado, sino que también proyecta el futuro de la radio pinareña. Se busca potenciar la calidad de los contenidos, la innovación tecnológica y la participación activa de las audiencias, reafirmando el papel de la radio como compañera cotidiana y voz de la comunidad.

Con este encuentro, Pinar del Río ratifica que la radio sigue siendo un medio vivo, cercano y esencial para la cultura y la comunicación en Cuba.