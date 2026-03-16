Finaliza Pinar del Río siembras de la actual campaña tabacalera

Con unas 11 426 hectáreas cubiertas de las 12 152 hectáreas previstas para la campaña 2025-2026, Pinar del Río culminó la siembra de la hoja al 94 por ciento.

De acuerdo con Osvaldo Santana Vera, coordinador del Grupo Empresarial Tabacuba, el corrimiento de las siembras estuvo motivado por la pérdida de más de 19 000 canteros a causa de las lluvias de septiembre; no obstante, explicó que buscan alternativas con la ubicación de áreas de rebrotes y capaduras, para aumentar los rendimientos y poder cumplir con las toneladas inscriptas en el plan de la economía.

Dijo que la sequía volvió a ser un factor en contra del cronograma previsto para el avance de las siembras, fundamentalmente en el norte de la provincia, donde las fuentes de abasto se agotaron a pesar del programa de construcción y reparación de tranques, que de los 472 previstos se limpiaron 419, lo que representa el 90 por ciento del total.

Añadió Santana Vera que en la actual contienda deben cosechar cerca de 19 millones de cujes, y hasta la fecha se han cosechado alrededor de nueve millones, lo que representa el 47 por ciento del total.

En relación con la disponibilidad energética, resaltó que Pinar del Río cuenta con el 50 por ciento de sus áreas bajo sistemas de riego electrificado, lo que dificultó el avance de las siembras.

“El grupo empresarial Tabacuba impulsa un programa con el cambio de matriz energética desde hace aproximadamente dos años, con alternativas que priorizan el empleo de fuentes renovables en sistemas de riego.

“En la campaña anterior se montaron 213 sistemas, se trabaja en el montaje de otros 832 y se contratan otros 2 000 más que arriban en agosto de este año, con vistas a la próxima campaña 2026-2027, para cubrir, al menos, el 50 por ciento del riego con energía fotovoltaica”, apuntó.

Precisó que Tabacuba da la posibilidad de adquirir estos sistemas con facilidades de pago, además, cuentan con 11 equipos de riego fotovoltaicos móviles para garantizar el riego a productores con menos de dos hectáreas.

“Es propósito de Tabacuba extender al resto del país está práctica, que hoy es insuficiente, y poder contar para la próxima campaña en Cuba con el 50 por ciento del área a plantar con fuentes renovables de energía fotovoltaica.

“En Pinar del Río, el ciento por ciento de los almacenes, escogidas y despalillos cuentan con estos sistemas para la iluminación”, concluyó.

Tomado de Periódico Guerrillero