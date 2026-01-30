Frank Abel Álvarez: cuando Cuba cabe en un lanzamiento

El lanzador Frank Abel Álvarez entrenó hoy en el Latinoamericano con el equipo Cuba rumbo a la Serie de las Américas, en Venezuela, torneo que servirá de antesala al Clásico Mundial de marzo.

El sol caía oblicuo sobre el diamante y, entre conos, cuerdas elásticas y lanzamientos medidos, el derecho pinareño volvía a dialogar con la pelota como quien recupera una lengua perdida. No había prisa, pero sí una urgencia invisible: demostrarle al tiempo que el brazo sigue siendo templo y no ruina.

“Gracias a Dios me siento perfectamente”, dijo en exclusiva a Prensa Latina, sin dramatismos, como si en esas palabras no se escondiera una ruptura parcial del flexor común, meses de silencio competitivo y el eco de una carrera que parecía suspendida en abril pasado, cuando vestía el uniforme de los Guerreros de Oaxaca en la Liga Mexicana.

Hoy, sin embargo, habla desde otro lugar: “Hemos trabajado muy bien con los médicos del equipo nacional… en el hospital Frank País hemos hecho un trabajo muy bueno en mi recuperación y gracias a Dios estamos muy en forma”. Lo dice con serenidad, pero cada frase suya suena a victoria íntima, a inning ganado contra el cuerpo.

Frank Abel pasó tres temporadas en Japón con los Dragones de Chunichi, aprendió la disciplina del detalle y la liturgia del bullpen oriental, y regresó con un brazo más sabio. Luego vinieron otras ofertas profesionales, varias, según confesó a Prensa Latina, pero decidió postergarlas: primero Cuba.

“Estoy a disposición de Cuba, que es lo más importante”, repite, como si esa consigna fuera también un contrato moral. La Serie de las Américas, del 5 al 13 de febrero, será su escenario inmediato, un torneo de tránsito, de ajuste fino, donde —según el cuerpo técnico— su misión estará en el relevo.

“Cada torneo es un reto… creo que vamos a estar ahí en el área de relevo. Un out, dos outs, dos entradas, lo que haga falta. Lo más importante es hacer el trabajo”. No pide protagonismo, ofrece disponibilidad. En su discurso no hay jerarquías, solo funciones.

Está listo para todo: relevo largo, corto, incluso cerrar juegos. “Podemos hacer todas las funciones… está la salud, que estamos bien y podemos hacerlo”. La frase parece simple, pero en su caso es una conquista. La salud ya no es un punto de partida, es un territorio reconquistado.

En la temporada doméstica lo demostró con los Vegueros de Pinar del Río: siete entradas sin permitir carreras limpias y siete ponches. Antes, tres Series Nacionales habían pulido su carácter; después, la lesión pulió su paciencia.

El entrenamiento en el Latino ha sido, según él, “muy dinámico”, con métodos nuevos, cargas diferentes y una preparación integral bajo la guía del colectivo técnico. Pero también destaca algo menos tangible: la confianza.

“Para el pelotero lo más importante siempre es la confianza que te brinda un director… Germán Mesa y Noelvis Gonzáles nos dan la confianza plena, que salgamos a jugar béisbol. Esa es la única preocupación: jugar”. En su voz no hay obediencia ciega, hay gratitud. Jugar libre es, para un lanzador, la forma más alta de disciplina.

Menciona con respeto al profesor Cortina, parte esencial de su proceso en Pinar y en la recuperación: “Siempre mi respeto y un orgullo… gracias a Dios lo tenemos con salud, con vida, que es lo más importante”. La frase se estira más allá del béisbol: su carrera, hoy, parece girar alrededor de esa idea simple y feroz —estar vivo, estar sano, poder lanzar.

Al despedirse, habla en plural: “El equipo nacional es lo más importante, es lo que vamos a defender donde sea, contra quien sea… es Cuba entera, no es un pelotero, es todo el mundo… y ya tú sabes, a pelear”.

Frank Abel Álvarez no promete victorias, promete entrega y estar cuando el juego arda y el país pese en el uniforme. En un torneo que sirve de umbral hacia el Clásico Mundial, su brazo no busca gloria: busca sostener a Cuba, capítulo a capítulo, como quien defiende algo más que un marcador —una historia, una fe, una manera de seguir creyendo.

