Consolación del Sur está de luto. Ha perdido a uno de sus heroicos hijos. Honor y Gloria para el Mayor Yoel Pérez Tabares, uno de los 32 combatientes cubanos que enfrentaron la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, en la madrugada del pasado sábado.

Su entrega y valentía lo inscriben en la lista de héroes y mártires de la Patria, así lo expresó Pedro Dariel Vitón Rodríguez, secretario del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba en ese territorio pinareño, en su mensaje de condolencias a familiares, amigos y compañeros del Ministerio del Interior.

En su sentido tributo, en nombre del pueblo consolareño, el dirigente político exaltó su valentía y la del resto de los compatriotas caídos en la nación sudamericana en el cumplimiento del deber.

Reconoció además, fidelidad y el valor de un hombre humilde, amable y familiar, que seguirá viviendo en en la memoria de su pueblo.

El pinareño Yoel Pérez Caraballo, fue uno de los caídos combatiendo heroicamente en defensa de #Venezuela. El pueblo de #PinardelRío, con profundo dolor, expresa su solidaridad. #CubaHonra pic.twitter.com/o9sGrnvSs3 — Yamilé Ramos Cordero (@YamileRamosCord) January 6, 2026

Tomado de Radio Guamá