Ian: Mirella y el acompañamiento a las familias vulnerables

Nunca imaginó Mirella Martínez Olivera que, en breve tiempo, su vivienda tendría un nuevo techo para reponer el que los vientos del huracán Ian arrebataron el pasado 27 de septiembre, a su paso por Pinar del Río.

Ella es una de las 65 personas asistenciadas del consejo popular Aguas Claras, del municipio cabecera, y recibió los materiales de la construcción de forma gratuita.

La casa tenía fibra pero no estaba tan fuerte, por eso con el huracán perdimos el techo, señaló Martínez Olivera a la Agencia Cubana de Noticias.

Muy rápido vinieron el delegado y la trabajadora social, me hicieron los papeles y en pocos días ya tenía aquí los recursos; y sin tener que pagar nada, declaró.

Luego, un vecino me dijo que él se encargaba de la mano de obra, y me hizo ese regalo, manifestó.

Desde el año 2010 cuenta con una ayuda económica ante los bajos ingresos que percibe y dadas las condiciones de salud de su hija, de 49 años de edad.

Tiene una encefalopatía crónica y varios problemas de salud que le provocaron la pérdida de la visión hace una década, explicó Yaidaris Martínez, trabajadora social.

Sus ingresos quedan por debajo de dos mil 100 pesos, de ahí que recibieron el subsidio para la rehabilitación de su hogar, apuntó.

Mirella encuentra un apoyo para mantenerse en pie en la constancia de la labor de las trabajadoras sociales de su área y el acompañamiento que le brindan en todo momento.

Siempre están pendientes y cualquier cosa enseguida vienen. La verdad es que me siento acompañada porque sé que ellas no me fallan, al igual que mis vecino, acotó.

De un total de 87 personas en condiciones de vulnerabilidad que están identificadas en esa demarcación del municipio vueltabajero, 75 sufrieron afectaciones por el meteoro, a las que , poco a poco, la mano de la asistencia social da un respiro para continuar el día a día.