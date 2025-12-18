Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, inició hoy, en esta capital, la sesión plenaria del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en su X Legislatura.

Foto: Omara García Mederos

El General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, mantiene el seguimiento a los debates en plenaria por videoconferencia.

Con la participación de los diputados, mediante videoconferencia para quienes residen fuera de la capital, el parlamento cubano prevé para este jueves una intensa jornada hasta el cierre de la sesión.

El orden del día contempla la intervención de Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y Primer Ministro, para evaluar cumplimiento e impacto del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, en un contexto en que tiene lugar el proceso político de discusión de ese documento hacia lo interno de los centros laborales y la sociedad.

Analizarán y someterán a aprobación el Plan de la Economía y el Presupuesto del Estado para el año 2026.

Foto: Omara García Mederos

La agenda del Sexto Período Ordinario de Sesiones de la ANPP, en su X Legislatura, incluye además, una actualización del cronograma legislativo, la aprobación de las normas jurídicas correspondientes y la toma de posesión de ocho nuevos diputados a escaños que habían quedado vacantes.

Tendrá lugar la Rendición de cuentas del Gobierno de Ciego de Ávila y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, así como la presentación del informe de la más alta fiscalización al Ministerio de Justicia.

Tomado de ACN